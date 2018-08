Dabiz Muñoz se pone pringoso con una foto muy fea de Cristina Pedroche

Se ha dejado llevar por la primera impresión, porque la imagen es de susto. Cristina Pedroche ha vuelto a Zapeando con gran dolor de su corazón (Cristina Pedroche pone broche cachondo a sus vacaciones posando desnuda en la piscina).

La más maciza del programa de laSexta regresó este 28 de agosto de 2018 a la pequeña pantalla y se lo ha hecho saber a todos sus seguidores de Instagram (Todo el mundo dice lo mismo sobre esta imagen en bikini de Cristina Pedroche).

Primero publicando un vídeo de su dura vuelta al trabajo y después con una imagen en plató.

La nueva foto no es lo que se puede decir su mejor foto y ella misma lo destaca en su comentario.

"¡¡¡¡He ganado un premio!!!! La más fea de Zapeando 😂😂😂😂😂 Por fin el esfuerzo y el trabajo han dado sus frutos. Muchas gracias".

Como no podía ser de otro modo, el humor de Pedroche, capaz de reise de si misma, ha generado miles de comentarios y entre ellos uno muy curioso de su marido el chef Dabiz Muñoz.

Al cocinero, que no ha tardado mucho en reaccionar, no le ha bastado con un simple Me gusta y le ha escrito un comentario que es toda una declaración de amor. Entre empalagosa y asquerosa pero una declaración de amor al fin y al cabo.

"Me enamoro fuertemente... me como tu lengua", dice el comentario, que también está generando lo suyo en redes sociales.