Lara Alvarez: "Instagram me parece un arma de doble filo"

Lara Alvarez está disfrutando de unas merecidas vacaciones después de sus intensos meses de trabajo en Supervivientes. La presentadora está centrada en sus próximos proyectos profesionales y en su propia firma de moda, Blue Palm.

Encantada con todo lo que está viviendo, no busca el amor después de su sonada ruptura con Edu Blanco. El empresario argentino se tomó la libertad de compartir varias fotografías y un vídeo donde hablaba de su pasada relación con la presentadora. Algo que no le sentó nada bien a la asturiana.

Pasada la tormenta, Lara explica a la revista Mujer Hoy que se siente una mujer muy amada: "Al parecer una mujer tiene que tener pareja para ser feliz. En mi caso, el titular más común es: "¡Qué afortunada en todo excepto en el amor!". ¡Excepto en el amor! Si yo me siento una persona querida por todos los poros de mi piel y en todos los sentidos".

LARA ALVAREZ: "ES TERRIBLE COMO SE TRATAN A VECES LOS TEMAS SENTIMENTALES, CON UNA FRIVOLIDAD QUE ASUSTA"

En lo referente a sus rupturas, Lara afirma: "Me parece honesto y generoso por las dos partes decir adiós cuando sabes que, aunque te quieres con locura, no es esto lo que deseas para el resto de tu vida. Pero a veces lees unas cosas... Es terrible cómo se tratan a veces los temas sentimentales, con una frivolidad que asusta".

Una actitud muy real que intenta mostrar también en sus redes sociales, algo que valora su más de un millón de seguidores: "Me gusta usar las redes sociales para mostrar la realidad. Por eso intento mostrarme con la cara lavada, tal y como soy cuando me levanto por la mañana. Que quede claro que todas necesitamos retoques y pintarnos el ojo para estar bonitas que no es nuestro estado natural".

Aficionada a contar su día a día en Instagram, Lara asegura que busca siempre ser auténtica: "No me gusta mentir. Instagram me parece un arma de doble filo, pero he notado que a la gente que está en el mío le gusta la autenticidad. No busca solo el posado o el momento bonito, sino más bien todo lo contrario: le gusta cuando comparto los momentos de guitarra en mi casa o cuando estoy haciéndome el desayuno... La gente también tiene que ver esa parte que es la real".