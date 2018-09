Pillan a Ximo Puig pegándole el salto a su mujer y de 'escapada' con una consejera

'A la vejez, viruelas', que diría un clasico, aunque bien mirado, Ximo Puig tampoco es tan mayor (El socialista Ximo Puig se marca un 'Cifuentes' y pone en su currículum oficial una falsa titulación en periodismo).

No es que esté el presidente de la Generalitat Valenciana para dar muchos tiros y no parece, a primera vista que sea la alegría de la huerta, pero tiene sólo 59 años (Los sueldazos de Ximo Puig, Mónica Oltra y otros diputados de las Cortes Valencianas).

Era un secreto a voces no solo en Valencia sino en ambientes políticos y jurídicos a nivel nacional. Ya a principios de verano, algunos medios ponían negro sobre blanco el "rumor" de que una relación "más personal" que profesional, afectaba a Puig y Bravo.

Hubo quien recordaba lo que ocurrió en su día con Zaplana o con Alberto Fabra. El predecesor de Puig en la presidencia de la Generalitat convive con la conocida periodista Silvia Jato.

La presión de este run run llevó a Ximo Puig a separarse de la mujer con la que está casado, la periodista Amparo Panadero, y madre de los dos hijos del político socialista, uno de los cuales les va a hacer abuelos. Ximo y su esposa no comparten casa desde el pasado mes de julio, cuando él se quitó el anillo.

Por su parte, Gabriela Bravo Sanestanisla (Rafol de Salem, Valencia, 1963) aparece en Wikipedia como "una jurista y fiscal española, actual consejera de Justicia, Gobernación y Reformas Democráticas de la Generalidad Valenciana".

Está divorciada del abogado Manuel del Hierrro, con el que tiene tres hijos.

La novedad es que al barón socialista y a su consejera les han retratado juntos y en actitud cercana durante una reciente escapada a Fuenterrabía.

El Mundo lleva a su portada del suplemento LOC la imagen de ambos, retratados el sábado 25 de agosto en Casa Cámara, de Pasajes de San Juan, un restaurante al que se suele llegar en barco desde el cercano Pasajes de San Pedro. Puig y Bravo tomaron marisco fresco y vino tinto, según precisa el periódico.

Gabriela Bravo es un rostro conocido no solo para los valencianos sino a nivel nacional. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia , es fiscal por oposición. Tras obtener destino en Cádiz, en 1991 llegó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Valenciana como fiscal de Menores.

No milita en el PSOE pero en 2005 ingresó en la Unión Progresista de Fiscales, donde asumió la presidencia. Dos años después, en 2007, fue nombrada vocal por unanimidad y portavoz del CGPJ hasta el fin del mandato en 2013, época en la que nos acostumbramos a verla con más frecuencia en los medios de comunicación. Fue a finales de su mandato en el órgano de gobierno de los jueces cuando Bravo saltó a la prensa rosa tras ser fotografiada con José Bono en la Caja Mágica durante un partido de tenis.

El ex presidente de Castilla La Mancha se acababa de separar de su esposa, Ana Rodríguez, y eso disparó los rumores, inciertos, por otra parte.

Desde el 29 de junio de 2015, tras la llegada de Ximo Puig (Morella, Castellón, 1959) a la presidencia de la Generalidad Valenciana, Bravo es consejera de Justicia, Gobernación y Reformas Democráticas.

Mónica Oltra, vicepresidenta de Puig en la Generalitat, ha manifestado públicamente sus desencuentros con Gabriela Bravo, a la que acusó de extralimitarse tras la creación de una comisaría especializada en violencia machista.

La política de Compromís llegó a publicar en Twitter esta frase:

"Me resulta incomprensible y se me escapan las razones por las cuales la consellera de Justicia no conoce sus competencias ni las ajenas y se salta a la torera el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista (...) No tengo palabras, o me sobran y me las callo".