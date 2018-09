Rafael Amargo intenta matizar su 'bisexual, creyente y hetero; ni maricón ni gay', pero la lía aún más

Tras la lluvia de palos, que le cayó encima a Rafael Amargo por su exótica entrevista con el diario El Mundo, el bailaor flamenco ha querido explicar a qué se refería con la frase: "Soy bisexual, creyente y hetero. Ni maricón ni gay".

Sin embargo, aunque su intención era buena, el resultado no ha sido el esperado porque en lugar de matizar sus palabras muchos consideran que lo ha estropeado aún más (Rafael Amargo: "España ya ha tenido un presidente de Gobierno gay").

En una conversación telefónica con Socialité (Telecinco) Amargo se ha quejado y con razón de que la gente se haya quedado solo con el titular y que ni siquiera hayan leído el resto.

Después, el bailaor ha ido matizando, uno por uno, cada uno de los calificativos que usó para describirse a sí mismo y que tanta controversia han generado, según recoge Mayra González en huffingtonpost.

Estas son sus explicaciones:

Las explicaciones de Amargo no han convencido a la gente, que ahora le está criticando incluso con más dureza que antes por las comparaciones que ha utilizado. Estas son algunas de las menos malsonantes que hemos encontrado:

ha salido lo del rafael amargo este y digo vamos a ver si eres bi no eres hetero y si eres un vicioso como dices no eres bi y si eres bi eres gay porque gay ya engloba al colectivo y mi madre asi cuando he dicho si es bi no es un vicioso pic.twitter.com/cISEIoC1WB