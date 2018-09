Maite Galdeano: "Voy a boicotear la boda de Sofía Suescun y Alejandro Albalá"

La mala relación entre Maite Galdeano y Alejandro Albalá es más que evidente. La madre de Sofía Suescun no aprueba la relación entre su hija y el ex de Chabelita y como no podía ser de otra manera, mucho menos una boda.

Este sábado, Sofía Suescun se ha sentado en Sábado Deluxe donde ha asegurado que Alejandro Albalá le había pedido matrimonio, cosa que no le ha gustado nada a su madre, la cual en pleno directo y desde su casa enfundada en un traje de novia ha asegurado: "Voy a boicotear la boda".

Poco después, Alejandro Albalá ha intervenido de manera telefónica en la entrevista para dejar claro que él no ha pedido matrimonio a nadie, causando un gran enfado en Sofía, la cual arremetió con dureza contra su pareja.

De esta manera, la de Pamplona le regaló unos cuantos descalificativos, asegurando también que finalmente no habrá boda. Después de tantas idas y venidas, lo que ya no se sabe es si esto supondrá o no una nueva ruptura en la relación entre Sofía y Alejandro, los cuales han protagonizado numerosas discusiones y reconciliaciones.

Lo que está claro es que los dos están enfadados y que la relación de Alejandro con su suegra no es nada buena, aunque no es la única, ya que parece que a la madre de él tampoco le gusta la pareja de su hijo.