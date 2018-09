Vicky Martín Berrocal cuenta todos los detalles del espectacular traje que ha diseñado para Morante

Vicky Martín Berrocal ha acudido a la corrida Goyesca de Ronda por primera vez y lo ha hecho de una manera muy especial. La diseñadora de moda ha sido la encargada de diseñar el traje de luces que vistió Morante de la Puebla en un día tan especial, algo que le ha hecho sentirse muy orgullosa de su trabajo.

Es la primera vez que Vicky firma un traje de este tipo y para ella ha sido una gran experiencia, que además ha tenido una gran acogida y ha recibido multitud de halagos por el diseño. Uno de los grandes secretos de este triunfo ha sido inspirarse en el propio torero a la hora de crear este traje.

CHANCE: Vicky cuéntanos algo del traje de Morante ¿nos puedes decir algo? ¿En qué te has inspirado para ese traje?

Vicky Martín Berrocal: En él.

CH: ¿En su personalidad?

V.M.B: Es Morante.

CH: ¿Nos puedes dar algún detalle?

V.M.B: Es un traje muy artesanal. Tiene 350 horas de trabajo y creo que respira su aroma y es lo que él quería. Ha sido un reto maravilloso y una experiencia, yo creo, de las más satisfactorias de mi vida.

CH: ¿Es la primera vez que vistes a un torero?

V.M.B: Sí, la primera vez.

CH: Y una gran responsabilidad, imagino, la que has sentido.

V.M.B: Bueno, ha sido increíble, porque es Morante y es Ronda.

CH: ¿No esperabas su llamada?

V.M.B: No, no la esperaba, pero además ha sido un mes agotador: la responsabilidad y después, no sé. Yo creo que he conseguido hacer un traje que es poesía, que es historia y que es cultura. Y que como te he dicho respira a Morante. Yo creo que Morante hoy es más Morante que nunca. Espero que os guste y ha sido, de verdad, una labor brutal.

CH: ¿Y cuándo te dice que eres la única persona que podías reflejar lo que realmente es él?

V.M.B: Eso te da un miedo horrible, ¿no? Pero bueno, cuando le he bajado el traje esta mañana se ha quedado encantado. Está muy feliz. Su mujer está emocionada, está encantada y yo creo que, no sé. Espero que os provoque algo, la verdad.

CH: Una Goyesca para ti diferente a cualquier otra.

V.M.B: Bueno, es la primera de mi vida, además.

CH: ¿Nunca habías venido a ronda?

V.M.B: Nunca, jamás. Me tengo que ir porque tengo que ir a vestirle. Sino no llego.