El misterio sobre la vida de una desaparecida Chábeli Iglesias en su 47 cumpleaños

Todos apostaban porque sería la heredera de su madre en cuanto a fama, pero el gozo acabó en el pozo en el famoso programa de Tómbola, donde dio la espantada. Y hasta hoy. Chábeli Iglesias, la primera hija en común entre Isabel Preysler (67 años) y Julio Iglesias (76) cumplió 47 años este lunes 3 de septiembre de 2018, y poco o poco se sabe ya sobre ella.

Afirma que

"no echo de menos las cámaras. Me gusta mi vida familiar. A mí la fama y lo que son las cámaras, un 'ratito', pero no es lo mío".