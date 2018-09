Bustamante entregadísimo a su público; anuncia su nuevo proyecto

David Bustamante volvía a subirse sobre un escenario para entregarse a su público y celebrar las fiestas de Alcorcón, demostrando que sus clases con Yana Olina le han convertido en todo un profesional del baile y aprovecha cualquier ocasión para presumir de ello durante su espectáculo.

El cantabro abrió su concierto con su canción 'Cuando te amé', al que le siguió 'Me arrepiento' y 'Abrázame muy fuerte', canción que el ex marido de Paula Echevarría interpretó con un singular movimiento de cadera propio de una coreografía estudiada. Tres temas minuciosamente escogidos que reflejan la situación sentimental que ha atravesado el cantante durante el último año. Tampoco faltó 'Contracorriente', la canción cuyo videoclip lo interpretaron Paula con su actual pareja, Miguel Torres.

Como acostumbra David también bromeo con el público, mostrando su lado más cercano y divertido, además no dudó en lanzar botellas de agua a los asistentes. El público por su parte le envió un lazo verde de la Virgen del Pilar, que el artista no consiguió agarrar bromeando: "lo importante es participar", pero eso sí cuando el mismo público le pidió que hiciera su famoso baile del pollo se negó en rotundo: "¿Pollo? Con patatas. Me estáis vacilando, una cosa que hacía yo en mis tiempos jóvenes, ahora es imposible que haga eso", bromeaba.

Y como ya se ha convertido en tradición, Bustamante quiso recordar al fallecido cantautor Miguel Gallardo, continuando después haciendo un recorrido por toda su carrera. Pero para terminar el concierto Bustamante quiso abandonar su faceta más romántico y desplegó la más canalla y divertida recorriendo el escenario como un caballo desbocado a ritmo del Gangnam Style y despidiéndose de un público que vitoreaba su nombre al grito de: "¡Viva la madre que os parió!".

DAVID BUSTAMANTE PRESUME DE SU NUEVO Y FUTURO DISCO

Pero sin duda lo más destacable del concierto de Bustamante es el importante anuncio que quiso hacer con su público confesando que la semana que viene termina de grabar su nuevo disco, asegurando que se trata del mejor de su carrera y el que sus fans ya esperan con ansias: "Comentaros que la semana que viene termino de grabar el nuevo. Tengo muchas ganas de que lo escuchéis porque para mí, sin ninguna duda, es el mejor disco que he hecho en toda mi carrera. Tengo mucha ilusión y muchísimas ganas porque ya vea la luz y podáis disfrutar con cada una de su canciones".