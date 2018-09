Elena Furiase hace un parón en sus proyectos por su embarazo

Disfrutando de su embarazo al máximo, Elena Furiase no quiso perderse la presentación de la nueva edición de botes de Nutella de la que fue embajadora. Como no podía ser de otra forma, la intérprete presumió de barriguita con una gran sonrisa en el rostro y es que la actriz está esperando con muchas ganas la llegada de su primer hijo junto a Gonzalo Sierra.

La noticia del embarazo de la actriz fue toda una sorpresa. Sin pareja conocida por la prensa, la joven anunció en su perfil de Instagram que estaba esperando la llegada de su primer hijo. Ahora, a pocos meses de dar a luz, Elena ha dado un parón en su trayectoria profesional. Aún así, ha hecho sus pinitos en la película Rosalinda, la cual retomará cuando nazca su bebé.

CHANCE: ¿Tomas Nutella normalmente? Elena Furiase: Sí. Ahora mismo no mucho porque el azúcar al niño le vuelve loco, pero sí que es verdad que todos los días no puedo vivir sin mi cucharita de chocolate. Y eso es cierto y no de ahora sino de siempre. La Nutella creo que lleva con nosotros desde pequeños, por lo menos conmigo.

CH: ¿Te consideras una chica dulce? E.F: Me considero una chica dulce... Sí, creo que no tengo mal carácter hasta que me lo sacan. Pero así de primeras me cuesta sacarlo.

CH: ¿Qué cosas te ponen a ti en pie de guerra? E.F: Pues la falta de respeto lo que más... El egoísmo, la falta de humanidad que veo que hay últimamente. Hay veces que pensamos solo en nosotros mismos y esas son las dos cosas que más me duelen. Creo que los seres humanos estamos siendo menos humanos y más robots... Diría que animales, pero hasta ellos son casi mejores que nosotros ya.

CH: ¿Sigues en Centro Médico? E.F: Con Centro Médico acabé antes de verano porque se me cumplió ese personaje. Ellos volvían en agosto, para mí hacer una serie ya era mucho tute. He empezado a rodar una película, Rosalinda, de Ramón Luque, hice un par de sesiones y luego ya paré. Y posiblemente cuando dé a luz, antes de primavera del año que viene me reincorporaré en el rodaje de la película.

CH: Es un lujo, muchas veces las mujeres nos quejamos que cuando estamos embarazadas se para el mundo. Te han respetado ese tiempo...

E.F: La verdad es que sí. Y yo he seguido trabajando desde que estoy embarazada, a lo mejor no he hecho tanta ficción, pero he seguido trabajando. De hecho, cuando dé a luz voy a seguir trabajando, eligiendo un poquito más los trabajos los primeros meses porque quiero dedicarme al niño, pero no voy a darme de baja. No quiero tener una baja.

CH: ¿Estás con negociaciones de televisión? E.F: Bueno hay cositas, también para el año que viene que no se pueden decir. Pero, lo que sí es seguro es que me incorporaré al rodaje de Rosalinda y luego hay más cositas para televisión también y por ahora con Nutella y con lo que vaya viniendo.

CH: ¿En qué serie te gustaría trabajar? E.F: La verdad que tal y como está el panorama ahora mismo en cualquiera. Hombre si tuviera que elegir alguna quizá sería Las chicas del cable por volver a estar con mis compañeros que me dan mucha envidia sana... Pero no me importa, tal y como están las cosas hoy en día que trabajes en una serie, sea cual sea, es una bendición.

CH: ¿Con tu madre tienes algo más? E.F: Con mi madre no. Después de Centro Médico que estuvimos juntas un par de capítulos no tenemos ningún proyecto ahora. Ella está con Fedra con su gira que entra en Madrid ahora y tiene más proyectos de teatro. Pero bueno, algún día coincidiremos.

CH: ¿Os habéis planteado hacer un reality de la familia como Las Campos? E.F: No, no. Yo creo que nosotras no somos de ese estilo. Somos más de hablar cuando hay un documental o algo así de contar cosas muy concretas que de hacer un programa nuestro. En eso intentamos algunos por lo menos guardar la privacidad. Pero sí que nos gustaría hacer una película o un teatro o algún proyecto.

CH: Habéis estado muy bien en Lazos de sangre...

E.F: Por eso digo. Algo de este estilo como Lazos de Sangre sí.

CH: ¿Y llevar un invitado a casa? E.F: Eso lo podría hacer ella pero la verdad es que no nos lo hemos planteado.

CH: Entre actores y músico tenéis grupo montado...

E.F: Gente no faltaría. Pero es verdad que nos hace más ilusión hacer algo juntas en un escenario frente a una cámara que en un programa.

CH: ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien? E.F: Estoy contenta, estoy tranquila, estoy feliz.

CH: ¿No has engordado? E.F: Sí, sí que he engordado. Pero voy bien, voy bien.

CH: ¿Cómo te has cuidado? E.F: He seguido comiendo mucha verdura, mucha proteína, mucha fruta, una dieta mediterránea normal. Por eso digo que lo de los antojos es algo mental y no hay que tener una mentalidad de que hay que comer por dos. Hay que comer igual y el niño se nutre de ti. Cuanto mejor comas, mejor va a estar él. No hace falta comerse los paquetes de galletas ni tartas porque como estás embarazada da igual. No he pasado hambre ni me he privado tanto como en otras ocasiones, pero he intentado llevar una dieta sana.

CH: ¿Te da miedo? E.F: No me da miedo, estoy contenta, feliz, pero estoy nerviosa. Se te pasan muchos pensamientos, muchos sentimientos y mucha incertidumbre. No sabes si lo vas a hacer bien.

CH: ¿El momento del parto? E.F: El momento del parto y la maternidad. Las dos cosas. Son momentos.

CH: Estás rodeada de gente que ha sido ya madre que te van a ayudar y a aconsejar.

E.F: Estoy rodeada de madres maravillosas y bueno estoy muy tranquila en ese sentido.

CH: ¿Tu padre? E.F: Feliz. Ya está aquí en España además. Está mucho mejor y está todo bien.

CH: ¿Estás a favor de epidural o del parto natural como hizo Aitana? E.F: Estoy a favor de que el niño venga bien, de que suframos los dos lo menos posible y si me tienen que poner epidural que me la pongan. Sufrir por sufrir no, sé que voy a sufrir pero tampoco quiero una cesárea. Que venga como tenga que venir, son los médicos los que saben. Me dejaré guiar.

CH: ¿Estás bien con tu ginecóloga que es importante? E.F: Sí por supuesto. Mi ginecóloga es fantástica.