Edmundo Arrocet sobre Carmen Borrego: "se ha quitado 25 años de

Edmundo Arrrocet no ha querido perderse la ceremonia de clausura del Festival de Vitoria, donde ha asegurado guardar un cariño muy especial a esta tierra del norte de España por los grandes recuerdos que le trae de su infancia.

La pareja de María Teresa Campos nos ha contado cómo se encuentra Carmen Borrego tras someterse a una operación de estética para eliminar sus ojeras y la papada, reconociendo que "se ha quitado 25 años de encima" y que está muy guapa. Sobre la presentadora, Edmundo nos ha confesado que se encuentra en Madrid preparando un nuevo capítulo de Las Campos.

CHANCE: ¿Qué tiene Vitoria que la hace tan especial? Edmundo Arrocet: Sabes que tengo una parte de familia que son de rentería del País Vasco y otra de la parte de enfrente. Nada pues llegué aquí la primera vez en el año 74 y era así, pero esto está cada vez más grande. Es una cosa terrible vamos a tener que comprar el pueblo de al lado porque esto está cada vez mejor. Es muy bonito está muy bien trazado. Sé que hay un poco de sequía.

CH: ¿Echamos de menos a tu media naranja? E.A: Está en Madrid porque estaban grabando hoy día a las once de la mañana el programa de Las Campos que faltaban unos trocitos. Ella ya había estado aquí antes.

CH: ¿Cómo está Carmen de la operación? E.A: Muy bien. Cuando la vean... se ha quitado 25 años de encima, está hecha una Lolita. La van a tener que llevar con pañales y dodotis.

CH: ¿Terelu también? E.A: No, Terelu no. Hasta nueva orden no se puede hacer nada.

CH: La que no necesita nada es Teresa.

E.A: No, Teresita está muy bien. Es más fácil que me arregle yo, que se arregle ella. Muy bien chicos, ¿algo más? CH: Nada más...

E.A: Pues que dios los bendiga, feliz Navidad y feliz año nuevo para que luego no digan que nos los saludé.