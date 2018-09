Isabel Pantoja: "No acepto el estilo de vida de mi hija Isa"

Isabel Pantoja no corta un pelo. Y ha decidido, además, que ha llegado el momento de forrarse con una reaparición televisiva por todo lo alto, tal como le sugiere que haga el capo Paolo Vaile.

La tonadillera ha roto su silencio para aclarar, de una vez por todas, cuál es la relación con su hija:

"Quiero empezar diciendo algo muy importante para mi, lo más importante que tengo en mi vida son mis dos hijos, a parte de mi madre".

La entrada de Isa Pantoja en Gran Hermano VIP ha desatado un torrente de informaciones que no se ajustaban a la realidad.

Por ello, la propia tonadillera ha entrado en el programa Sálvame en directo para hablar como nunca antes lo había hecho:

"No vi a mi hija anoche en Gran Hermano VIP, no tengo ningún tipo de problema con que mi hija esté en un reality porque ella puede hacer lo que quiera siempre que no le perjudique, aunque yo no sabía que iba a ir hasta hace una semana, para no mentir".

Isabel Pantoja se ha mostrado indignada:

"Es cierto que no me ha llamado para despedirse, ¿sabes por qué? Porque desde que mi hija voló a los 18 años de mi casa, desgraciadamente, a esa edad salió por la puerta, pero mi hija se fue antes, mucho antes, y eso lo he sufrido yo, su madre. He tratado por todos los medios que ella tenga una buena educación y he sufrido muchísimo todo lo que está pasando a mi hija, porque no acepto la vida que ha tomado, ese es el problema, no acepto que llegue a las siete de la mañana, a las nueve o a las 11".

"Ella lo sabe, sabe que le voy a reñir aunque tenga 22 años, pero está con una persona que no es buena para ella, no es buena persona porque si lo fuera le daría buenos consejos y le diría que tiene un niño de cuatro años".

De su nieto ha aclarado:

"Lo peor de todo es que mi nieto está con su padre y cada fin de semana se queda conmigo, que soy su abuela, así que no está solo".

La cantante ha afirmado que su hija podría ganarse la vida de otra manera:

"Ella es profesora de inglés, que yo se lo pagué, y puede ganarse la vida perfectamente y no ha querido hacerlo, tiene mucho talento para la pintura y no me ha hecho caso, no quiere hablar conmigo para que no le regañe, nada más".

Pantoja incluso se ha emocionado:

"Es muy triste pensar dónde estará mi hija esta noche, a qué hora llegará, si le pasará algo... Ese es el sufrimiento que yo tengo, prefiero que esté en GH, porque sé dónde está y que no le van a hacer daño".

Muy dolida, ha desvelado:

"Cantora es mi hogar y lo dejé por mi hija, para venirme a Madrid e internarla en un colegio, porque a la persona que tiene al lado se le escapó del colegio a los 14 años".

Y ha añadido (en referencia a Dulce):

"La persona que está a su lado le consiente absolutamente todo, y yo nada: no le consiento que llegue a las tantas de la madrugada, que le quiten el coche, que le quiten los puntos... Pero ella sí, y dice que es su niña, ¡no es su niña, es la mía! Esa señora tiene su familia en Cataluña, que es donde tenía que volver".

La artista ha desvelado algunas anécdotas desagradables con "esta persona, no quiero ni nombrarla":

"Que cuente que vino a Cantora a las 12 de la noche y se saltó la verja, allanamiento de morada, no vino a por sus cosas porque aquí no tenía nada, vino a hablar conmigo. La he tratado como si fuera mi familia, le pagué una operación de nariz porque estaba acomplejada y me gasté medio millón de pesetas y ahora se mete en casa de mi hija para vivir de ella".

Además, ha dejado claro que no volverá a hablar de esto:

"Esta llamada es gratis, pero no hay ceros en esa cadena para que yo me siente a hablar de esto, tampoco lo necesito".

Y tampoco está dispuesta a visitar a su hija en la casa de Guadalix de la Sierra: