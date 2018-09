Ricardo Gómez confirma que ha roto con la actriz Bruna Cusí

Ricardo Gómez comienza una temporada muy diferente a la que está acostumbrado y es que tras 17 años en la serie Cuéntame, el actor ha decidido tomar nuevos rumbos profesionales y no estará en la próxima temporada, tal y como anunció en su cuenta oficial de Instagram hace unos meses.

Este fin de semana Ricardo ha estado en el Festival de Vitoria, donde se le ha otorgado el premio Interpretación Destacada FesTVal 2018 por su gran trayectoria en Cuéntame. Entre tanto trabajo, el actor ha podido desconectar este verano y es que nos ha contado que ha estado tres meses de vacaciones.

CHANCE: Felicidades.

Ricardo Gómez: Muchas gracias.

CH: ¿Cómo te sientes al recibir este premio? R.G: Muy contento. Muy emocionado de, lo primero volver a Vitoria que hacía mucho que no venía, y tenía muchas ganas de volver. Este año ha coincidido encima que premiado. Muy emocionado. Es un broche estupendo para una etapa preciosa.

CH: ¿Cómo definirías estos años? R.G: Pues como toda mi vida. ¿Qué te voy a decir? Un proyecto en el que te metes 17 años ya se pega un poco a tu piel, a tu ADN, a tu vida, a tu día a día. Es un proyecto muy especial para mí sin ninguna duda. Todo el mundo lo ha podido ver desde que tengo 7 años. Pero bueno, creo que aunque se le tenga mucho cariño a algo, a veces está bien no apegarse y creo que es el momento de emprender un rumbo diferente y afrontar nuevos retos. Y en eso estamos.

CH: ¿Te habrá costado no? R.G: Claro. Es emanciparse, irse de casa. Pero me han ayudado muchísimo todos los compañeros, la productora, todo el mundo. Estoy muy agradecido.

CH: ¿Algún proyecto que nos puedas contar? R.G: Se estrena dentro de poco, no sé muy bien cuando, Vivir sin permiso. Voy a ensayar ahora una función de teatro que estrenamos en Madrid a finales de noviembre en el teatro español, que se llama Rojo. Y empezaremos una gira y estaremos de gira por toda España. Un año por delante muy emocionante.

CH: ¿Has podido tener vacaciones? R.G: Sí, sí. Este año he podido tener vacaciones.

CH: ¿Y cómo te sientes teniendo vacaciones? R.G: He estado 3 meses de vacaciones y me he marchado a desconectar de todo. El teléfono lo he dejado en casa y me ha venido muy bien. Ahora ya de vuelta al cole.

CH: Con tu chica, ¿no? R.G: No, no.

CH: ¿Estás soltero? R.G: Sí.

CH: Lo dicho, muchas felicidades y que haya muchos premios más.

R.G: Muchísimas gracias.