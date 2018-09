Paula Echevarría sobre la nueva pareja de David Bustamante: "Yo me alegro mucho"

Después de muchos meses separados tras finalizar su paso por Velvet, Paula Echevarría y Miguel Angel Silvestre volvieron a encontrarse como embajadores del Galaxy Watch de la marca Samsung. Demostrando el feeling y la buena relación que mantienen desde hace años, la pareja de actores derrochó simpatía y complicidad ante los fotógrafos a los que ofrecieron su mejor cara.

Muy bien rodeada por sus grupo de amigas más cercano, 'Las Pencas', la it girl acudió a la cita radiante y es que sin duda alguna su sonrisa es la muestra perfecta de que está en uno de los mejores momentos de su vida al lado de Miguel Torres. Sin querer hablar ya de su relación con David Bustamante, Paula confesó que está en un momento de calma en su vida en el que no tiene prisa por nada y prefiere disfrutar de cada instante.

CHANCE: Vuelta al cole, te vemos espectacular... Qué bien te ha sentado el verano.

Paula Echevarría: He tenido un buen verano, no me puedo quejar. Vacaciones, descanso, pasarlo bien... De todo un poco.

CH: ¿Te gusta volver a la rutina? P.E: Sí, yo creo que a todos. El verano y los viajes agotan. Además, pierdes un poco el vínculo que tienes con tu casa, con la ciudad, con tus amigas de siempre, con la gente con la que estás a diario...

CH: ¿Cómo van las obras de tu casa? P.E: Ahí van... Lo de fuera ya está hecho desde hace tiempo. Cuando estaba de vacaciones me he ido enterando del progreso por vosotros, informándome.

CH: ¿Cuándo tienes pensado irte? P.E: Cuando esté todo terminado. Por fuera ya está hecha, pero por dentro no.

CH: Se ha hablado mucho de la relación entre David y Poty... ¿Tienes que decir algo? P.E: Yo fenomenal, genial. Mi hija está con él ahora mismo.

CH: Con Isabel vemos que te llevas fenomenal.

P.E: Sí. Isabel está conmigo y mi hija se ha quedado con Poty y con la niña.

CH: ¿Y el distanciamiento entre David y él? P.E: Ahí tiene que hablar David o él.

CH: Vemos mucha diferencia entre tú diferencia y la de David...

P.E: No nos comparéis... Las comparaciones son odiosas. Yo creo que David y yo llevamos ya un año y medio separados, ya lo hemos superado, superadlo vosotros.

CH: ¿Crees que David lo ha superado? P.E: Sí, hombre. El también ha rehecho su vida, está bien.

CH: Porque parece que está enfadado con el mundo siempre.

P.E: De verdad que yo no tengo ningún problema con él... Tengo una buena relación con él por la niña sobre todo, entre nosotros está todo bien pero llevamos mucho tiempo cada uno por su lado. Si le preguntáis a él no le preguntéis por mí y si me preguntáis a mí no me preguntéis por él.

CH: ¿Te alegras de que David haya rehecho su vida? P.E: Yo mucho, claro que sí. Por supuesto que sí.

CH: ¿Tú qué tal estás? P.E: Muy bien.

CH: Que pareja más bonita haces con Miguel.

P.E: Gracias.

CH: Se te ilumina la cara...

P.E: Por algo será. Estoy muy bien y muy feliz CH: Este año parece que la relación tiene que seguir a distancia... El sigue en Málaga, tú en Madrid... ¿Cómo lo vais a hacer? P.E: No es un trauma como lo venden u otro palo en la vida.

CH: ¿Te gustaría que en un futuro se viniese a Madrid? P.E: Yo de momento estoy muy bien así. Creo que las cosas tienen su ritmo y creo que por la situación en la que estamos todos, yo tengo una niña, las cosas están bien como están.

CH: Tampoco os queréis dar prisa.

P.E: En absoluto, no tengo nada de prisa.

CH: Pero... ¿Planes de futuro? P.E: Bueno, todo el mundo tiene planes de futuro, de vivir, de trabajar...

CH: De casarte.

P.E: De mil cosas, pero la vida va a su ritmo. Ultimamente os hablo mucho de la edad, pero es verdad. Nos tomamos las cosas con más calma. Miras las cosas desde otro punto de vista, estás más relajada, más pausada. No hay ansiedad.

CH: Se hablaba mucho de la trayectoria amorosa de Miguel y contigo parece que la relación se ha asentado...

P.E: Estoy muy bien.

CH: ¿Y el anillo para cuándo? P.E: Hoy traigo uno que puede dar lugar a equívoco pero no, que sepáis que no.

CH: ¿Qué dirías que es lo mejor de él? P.E: Ya sabéis que esto no me gusta. De verdad... Estas cosas me las quedo para mí.

CH: ¿Próximos proyectos? P.E: Lo próximo Ola de Crímenes que se estrena el próximo 5 de octubre, pero la promo empieza ya. También Los Nuestros 2 en octubre o noviembre y ahora empiezo a rodar una comedia que se rueda entre Madrid y Asturias. Rodaré en mi tierra unos días y estoy súper contenta.

CH: ¿Y la película de Garci? P.E: De momento está parada. No tengo ni el guion, pero sí, he hablado con la productora esta semana. Si se hace pienso estar.

CH: ¿Qué tal la vuelta al cole de la niña? P.E: Mi hija ha dicho textualmente: "Ha sido el primer día de cole más feliz de mi vida". Estaba muy contenta.

CH: ¿Qué curso hace? P.E: Hace quinto de primaria. Ha cumplido diez años.

CH: Te comparan como la Megan Markle de influencer de moda...

P.E: Jesús... Con las altas esferas, casi nada. A mí me encanta ella.

CH: También con Kim Kardashian.

P.E: Madre mía, de una a otra hay un abismo. Me quedo en medio.