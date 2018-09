Isabel Pantoja y Chelo García Cortés vuelven a ser amigas

La llamada de Isabel Pantoja a Sálvame ha servido para cerrar muchas heridas abiertas. La tonadillera ha decido descolgar el teléfono para zanjar, definitivamente, todas las polémicas y los rumores que han ido acompañando su imagen a lo largo de todos estos años.

Una Isabel serena y sincera entraba en directo en el programa para defender a su hija y mostrar su malestar con la forma de vida que lleva. Unas palabras que no terminaron ahí pues Pantoja decidió acercar posiciones con Chelo García Cortés.

Sin querer utilizar el otros medios, Isabel Pantoja llamó al programa a través del teléfono de la periodista, un hecho que pone de relieve este acercamiento pues tuvo que pedir su nuevo número. Además, la cantante expresó públicamente lo importante que había sido Chelo en su vida: "Yo la he querido mucho porque ella ha sido una gran amiga mía. La quiere toda mi familia, mi madre, mis hermanos, mi hija, mi hijo. Chelo comía en mi casa todos los días porque estaba solita y eso no se puede olvidar; pero nos encontraremos cuando yo esté preparada porque he sufrido mucho, muchísimo".

Y es que los años de distanciamiento han hecho mella en ambas. Su relación de amistad se rompió cuando Isabel se sintió traicionada por su amiga. Todo sucedió cuando la colaboradora de Sálvame dejó sola en su casa a Chabelita con el novio que tenía por aquel entonces, algo que ocurrió cuando la joven Isa era todavía menor de edad.

Esta situación provocó el distanciamiento entre ambas amigas y llevó a Chelo a olvidarse de sus días de diversión en Cantora. Pasados los años, parece que Isabel ha querido romper una lanza a favor de su amiga y provocar un acercamiento que podría llevarlas a recuperar la amistad perdida.