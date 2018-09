Javier Cárdenas hundido tras la muerte de su padre

Javier Cárdenas suele ser muy celoso de su vida privada, pero hoy ha hecho una excepción para despedirse de padre, y es que el presentador se encuentra completamente roto de dolor y ha querido rendir un homenaje a su progenitor a través de una emotiva carta en su Instagram.

"Ya sabéis q no soy de publicar temas muy personales pero hay amig@s q desearan despedirse de mi padre", comenzaba Cárdenas que se sinceraba y declaraba a corazón abierto: "Deciros que cuando era pequeño admiraba a mi padre. Luego llega la adolescencia y hay un desapego y te alejas. Crees que un padre o una madre duran para siempre. Pero por fortuna te haces mayor y valoras la inmensa suerte de tener como padre a un hombre tan bueno. Y doy gracias a la vida de poder haber tenido una relación tan estrecha con el estos años. De habernos dado tanto amor", reflexiona emocionado.

"No imagináis lo que echaré de menos esas llamadas que me hacia para darme ánimos y cariño. Para explicarme sus sentimientos cuando vine al mundo, en definitiva, para decirme sin parar lo mucho que me quería. No imagináis el vacío que me queda y os animo a decirles a vuestros padres día tras día lo que sentís por ellos. Para que cuando llegue el día os sintáis en paz. Se va mi AMIGO más que mi padre. Trabajador, honesto, incansable, guapo a rabiar y sobre todo buena persona. Muy muy buena persona.Te amo papá. Te llevo en mi alma GUAPO", ha declarado Javier completamente roto de dolor y devastado dejando sus sentimiento al descubierto y emocionando a las redes sociales.