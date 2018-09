Chabelita Pantoja: "Yo lo he pasado muy mal y a mi madre le he dado todo, hasta dinero"

No es este 19 de septiembre de 2018 un buen día para Isabel Pantoja. Este miércoles ha desayunado con su hija en la primera plana de Lecturas, protagonizando una entrevista para una de sus grandes enemigas, Mila Ximénez. La joven no deja títere con cabeza:

"A mi madre le he dado todo, hasta dinero", dice contundente la ahora concursante de GH VIP.

Chabelita Pantoja repasa su complicada situación familiar y los problemas que le han llevado a alejarse de su madre Isabel:

"Yo lo he pasado muy mal con la situación de mi casa, el secretismo y el misterio. Con mi hijo no lo voy a permitir. Es muy pequeño pero los niños saben mucho".

Isa, quien reconoce que no avisó a su madre de que entraba en GH VIP y que no quiso que su hijo Alberto se quedara con su abuela durante todo el tiempo que dure su aventura en la casa de Guadalix:

"Se queda con Alberto Isla, que es su padre. Los fines de semana alternos que esté con mi madre, con Dulce o Anabel. Hemos hecho un acuerdo, me conozco el percal y el niño quiere muchísimo a Dulce y la tiene que ver".

Pero hasta llegar a la situación actual, la relación entre Chabelita y su madre ha atravesado por muchos baches, quizás el más profundo es el provocado por el férreo control al que le sometió su madre durante la adolescencia:

"El conflicto con ella empezó porque no quería que fuera a ningún sitio, que me quedara en Cantora. Me ha hecho ser insegura. Actualmente no voy sola por la calle. Llamo a mis amigas o escucho música, o hablo o algo. No puedo, tengo pavor. Me pasa por eso".

Isa asegura que el control de su madre sobre ella fue a más cuando conoció a su primer novio:

"Le conocí cuando tenía 16 años. Mi tío me veía mucho tiempo hablando por teléfono, se olió algo y se lo contó a mi madre. Un día mi madre nos sentó a los dos y nos dijo: '¡Esta relación no puede ser!'. A mi novio le dijo: 'Tu te vas', y a mí me encerró en el cuarto".

Chabelita, entonces, pidió ayuda a Chelo García Cortés:

"Chelo me ayudó a tener relaciones con él. Le dijo a mi madre que íbamos al Thyssen y nos llevó a su casa. Nos la enseñó y nos dijo que nos quedáramos allí hasta que nos llamara, tardó tiempo".

El plan parecía perfecto, pero Pantoja se percató del engaño:

"Mi madre se enteró y me encerró en Cantora. Ahí es cuando todos se ponen en mi contra".

Tiempo después, llegó a su vida Alberto Isla y, posteriormente, el embarazo:

"Lo primero que pensé fue 'mi madre me mata'. Luego vi que no. Era más que nada la vergüenza porque mi madre iba a saber que Alberto y yo habíamos hecho 'cositas'".

Por todo ello, para Chabelita, Cantora es sinónimo de "encierro":

"No recuerdo peor época que Cantora, no puedo. Estoy allí un día y no puedo. Estar allí en un sofá con las telenovelas todo el rato. Tres personas cruzadas de brazos (su madre, su tío Agustín y su abuela). Si yo estoy hablando con mi madre, mi tío contesta, pero yo no me dirijo a él, yo solo me dirijo a mi madre. Con mi abuela ha cambiado la cosa porque es mayor, pero con mi tío es como si no estuviera".

En su charla con Mila, Isa también recuerda lo que sintió cuando su madre entró en prisión:

"Es la vez que peor lo he pasado. Recuerdo ese día muy mal, muy mal. Pensaba que no lo superaría (...) Al día siguiente, todos los amigos de mi madre reunidos decían: 'Yo pongo tanto', 'yo tanto', '¿cuánto tenemos?'. Entre todos querían aportar dinero para sacarla de la cárcel".

Ante este panorama, la ex concursante de Supervivientes tomó la decisión de huir:

"Me fui a Londres porque sabía que aquí no iba a hacer nada. Allí me sentía más libre. Para mí era un esfuerzo coger sola el metro, ir al aeropuerto y llegar a Sevilla. En la cárcel, estaba con ella una hora y pico y cuando terminaba volvía otra vez a Londres. Falté a una visita porque no me avisaron. Ese fue mi dolor".

Más feliz fue para ella la época de La Pera en Marbella junto a Julián Muñoz:

"Fue la mejor época porque Julián me hacía sentir muy segura. Él decidía. Le decía a mi madre: 'No te vayas de viaje'. Y Julián se quedaba allí y yo me quedaba con él. Cuando no estaba, yo comía con Pepi, Fosky (la asistenta y el chófer) y alguna chica más. Estaba todo el día con ellos en la cocina. No tenía amigos".

Por último, Isa cuenta que su madre le desveló que era adoptada cuando tenía siete años "como si fuera un cuento", y dice que su progenitora "no le va a decir nada" por esta entrevista concedida a Ximénez.

Parece que la joven se equivoca, ya que su madre llamó el pasado viernes a Sálvame, muy dolida por esta entrevista concedida a su archienemiga Mila.