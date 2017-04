El 'Garganta Profunda' de la explosiva biografía de Belén Esteban reconoce la gran mentira

El mundo de Belén Esteban saltó por los aires cuando la revista Pronto descubrió que el escritor Julián Fernández Cruz preparaba un tercer libro sobre su vida.

En él se cuestionaría la paternidad de de Andreíta y, además, se hablaría sin tapujos de la existencia de una hermana secreta de la colaboradora.

El libro, todavía no rematado,, será puesto a la venta el próximo mes de mayo de 2017. Pero los últimos acontecimientos quizás obligarán al autor a cambiar algunos de los pasajes.

El supuesto amante de Belén Esteban desdice al biógrafo y asegura que no ha pedido las pruebas de paternidad

Y es que uno de los protagonistas a los que alude en la biografía, David Camacho, ha decidido dar un paso al frente para desmentir los episodios en los que él ha sido mencionado.

En concreto los relacionados con la supuesta petición de las pruebas de paternidad:

"yo no dudo de la paternidad de nadie ni he pedido ningunas pruebas. Estaría bien que no se pusieran en mi boca cosas que yo nunca he dicho".