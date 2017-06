Dejar de recordar no puedo. De José Antonio Gurpegui

José Antonio Gurpegui. Dejar de recordar no puedo

Historia de amor y (des)encuentro entre Joaquín, un profesor universitario de avanzada edad, que ya no espera nada de la vida; y su colega-doctoranda Isabel, unos veinte años más joven que él, divorciada de un acaudalado médico estadounidense y que ha regresado a España donde vive con su novio y cuida de su hermano gravemente enfermo.

Joaquín a punto de cumplir 55 años, sabe que nunca alcanzará su sueño de llegar a ser catedrático y ha aceptado vivir la agradable existencia del pequeño burgués junto a su compañera Pepa y los dos hijos de la pareja. Todo cambiará cuando Isabel - joven, inteligente, y de impresionante belleza- se incorpora como profesora a su departamento. El azar, o las circunstancias, será el causante de que Joaquín se convierta en el director de tesis de Isabel que tratará sobre "El existencialismo en Hemingway: The Sun Also Rises". Si la relación amorosa entre Jake y Brett en la novela de Hemingway no podía materializarse por la impotencia que causó en Jake una "herida física" de guerra, la existente entre Joaquín e Isabel parece que tampoco podrá continuar por la "herida psíquica" de Joaquín sufrida casi treinta años antes, cuando otra joven de gran belleza lo abandonó al poco tiempo de obtener la plaza de profesor universitario. Como Jake y Brett, los inmortales personajes de Hemingway en Fiesta, también Joaquín e Isabel vivirán las delicias y tormentos de un amor tal vez imposible...

Narrada como si fuera un rompecabezas, las piezas van encajando conforme conocemos el pasado de los dos protagonistas. El 19 de diciembre, día en que Joaquín cumple 55 años e Isabel defiende su tesis, la historia amorosa parece terminar de forma abrupta. De regreso a casa, como un Ulises moderno, Joaquín, marcado por una traumática relación anterior, repasa en su mente cómo su relación con Isabel ha llegado a este punto; Isabel, por su parte, ha recogido en unos cuadernos de notas sus sentimientos, miedos, e ilusiones. Y entre ellos un testigo neutral: el narrador omnisciente que todo lo sabe.

José Antonio Gurpegui.(San Adrián, Navarra, 1958). Catedrático de Litera­tura Norteamericana en la Universidad de Alcalá y "Visiting Scholar" en el De­partamento de Literatura Comparada de la Universidad de Harvard (1994-96). Es crítico literario en el suplemen­to El Cultural del diario El Mundo y previamente en ABC y La Razón. En­tre otros ha publicado ediciones de Los cuentos de la Alhambra de Washington Irving, Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain, Hojas de hierba de Walt Whitman y La narración de Ar­thur Gordon Pym de Edgar A. Poe. En Huerga y Fierro ha editado Estudios de teatro actual en lengua inglesa con co­laboraciones de Arthur Miller y Derek Walcott. También ha publicado volú­menes monográficos sobre Jonathan Edwards, John Steinbeck, y Ernest He­mingway.

Dejar de recordar no puedo es su prime­ra novela publicada.

Dejar de recordar no puedo. Ficha técnica

Autor: José Antonio Gurpegui

Título: Dejar de recordar no puedo

Editorial: Huerga y Fierro.

Páginas: 217.

Año de publicación: 2017.

Precio: 18€.