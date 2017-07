Trece razones por las que los jóvenes y adultos deben leer 'Por trece razones'

Tres meses después de su publicación en España, la novela crossover Por trece razones (Nube de Tinta) se ha instalado en el número uno de las listas de libros más vendidos. Los motivos de este éxito hay que buscarlos en la sinceridad con la que Jay Asher aborda temas tan delicados como el suicidio juvenil, el acoso escolar o el machismo entre los adolescentes, así como en el impacto causado por la serie de televisión homónima producida por Netflix.

Pero además hablamos de una novela cuyo principal mérito es el de erigirse como obligada lectura no solo para los jóvenes sino también para adultos. Por trece razones no reflexiona sobre el bullying, el suicidio, el machismo, la violación o las redes sociales. Es también una obra sobre cómo los adolescentes del siglo XXI se enfrentan a todos esos problemas y cómo los adultos son incapaces de verlo.

PORQUE ES EL BEST SELLER DEL MOMENTO

El crossover Por trece razones se convirtió en best seller pocos meses después de ser publicado hace ahora diez años. En 2007, y gracias a los dos millones y medio de ejemplares vendidos, se colocó en el primer puesto de la lista de The New York Times. Ahora en 2017, lleva más de cuatro millones de ejemplares vendidos gracias al estreno de la serie homónima producida por Netflix, y se ha convertido en un libro de culto para toda una generación.

PORQUE ABORDA LOS TEMAS QUE AFECTAN A LOS JÓVENES

Por trece razones ha tenido una enorme acogida entre los lectores adolescentes, demostrando que la literatura juvenil no debe evitar los problemas que realmente afectan a los jóvenes. Jay Asher aborda asuntos tan cruciales como el suicidio juvenil, el acoso escolar y el machismo entre los adolescentes, y ha sido precisamente la franqueza con la que toca estos temas lo que ha convertido su novela en un éxito internacional.

PORQUE TODOS LOS ACTOS TIENEN CONSECUENCIAS

Jay Asher lanza un mensaje a los jóvenes: todos nuestros actos tienen consecuencias, y normalmente las tienen sobre los demás. Por trece razones cuenta la historia de una chica, Hannah Baker, que se suicida tras soportar multitud de chismorreos, acosos y traiciones por parte de sus compañeros de instituto.

Pero antes de alzar la mano contra sí misma la protagonista envía a algunos de esos compañeros unas casetes en las que relata los motivos por los que ha decidido abandonar voluntariamente la vida. Las trece personas que recibirán ese paquete son precisamente aquellas que, de alguna manera, la llevaron a la desesperación. Según dice la narradora a uno de sus destinatarios: «[Esta cinta] trata de las repercusiones que tuvo lo que hiciste. Más en concreto, trata de las repercusiones que lo que hiciste tuvo sobre mí.»

PORQUE LOS ADOLESCENTES SON UN MISTERIO PARA LOS ADULTOS

Por trece razones también ha llegado al público adulto porque muestra al lado más oculto –o silenciado- de nuestros hijos. Y lo hace con una intensidad similar a otras novelas como El guardián entre el centeno –aquí mencionada- o incluso Las vírgenes suicidas. De alguna manera, esta historia da respuesta a una pregunta lanzada por Hannah Baker en una de sus cintas: «¿Os gustaría tener la capacidad de oír los pensamientos de otras personas?»

PORQUE LA VIDA INTERIOR DE LOS ADOLESCENTES ES COMPLEJA

Por trece razones se adentra en la vida interior de los adolescentes, aquella que sus padres apenas alcanzan a imaginar, y muestra el modo en que los chicos exploran el mundo. Y si algo predomina en la mente de los chavales que rondan los 16-17 años es, precisamente, la sensación de soledad. De cara al exterior, parece que se lo pasan en grande, que no se preocupan por nada, que se creen indestructibles, pero en realidad están llenos de inseguridad, miedo y, sobre todo, desorientación. Según dice la protagonista: «Desde hacía mucho tiempo, casi desde el primer día en este instituto, parecía que yo era la única persona que se preocupaba por mí misma.»

PORQUE A TODOS NOS AFECTA LO QUE LOS DEMÁS PIENSAN DE NOSOTROS

Uno de los temas principales de Por trece razones es el modo en que la mirada del otro afecta a los adolescentes. Y el instituto —según Hannah Baker— un «lugar lleno de gente con la que se me obliga a estar», es el lugar donde más presiones reciben. Tal y como asegura la protagonista: «Y en el instituto siempre hay alguien que te mira, así que siempre hay una razón para posar». Esa constante necesidad de «posar» hace que los adolescentes oculten sus auténticos pensamientos y que muchas veces los adultos no sean capaces de percibir sus problemas. De ahí la necesidad de leer Por trece razones. Porque no se detiene en las apariencias. Porque se adentra en la mente de los chavales. Porque nos muestra la verdad.

PORQUE HAY QUE AFRONTAR EL PROBLEMA DEL MACHISMO ENTRE LOS JÓVENES

Jay Asher no oculta una de las realidades más espeluznantes de la sociedad occidental: el machismo crece entre los jóvenes. Los problemas de la protagonista, Hannah Baker, arrancan cuando un chico extiende un rumor de carácter sexual y otro clasifica su trasero como el “Mejor culo de la clase de primero”. Estas dos muestras de cosificación del cuerpo de la mujer crearán un efecto bola de nieve que destrozará la reputación de Hannah Baker y la sumirán en una profunda depresión. En palabras de la propia protagonista: «Pero ¿qué pasa cuando alguien dice que tienes el mejor culo de primero? Pues, mira, Alex, no te lo creerás, pero resulta que eso invita a que algunos te traten como si no fueses nada más que esa parte concreta de tu cuerpo.»

PORQUE LA VIOLENCIA DE GÉNERO TAMBIÉN ABUNDA EN LOS INSTITUTOS

Pero Jay Asher no se limita a denunciar el machismo que todavía domina el comportamiento de nuestros jóvenes, sino que da un paso más allá para hablar abiertamente sobre el abuso sexual. Al principio, el lector asistirá a los momentos en los que los compañeros de Hannah Baker observan ese trasero que ha sido considerado el “Mejor culo de la clase de primero”. Alguno llega incluso a tocarlo sin su permiso. Finalmente la protagonista será víctima de una violación que no sólo no acaba siendo criminalizada, sino que además es encubierta por otros jóvenes. Hablar abiertamente de esto hace que Por trece razones sea una novela francamente valiente.

PORQUE TODOS NECESITAMOS ESPACIOS ÍNTIMOS

A lo largo de la novela, Hannah Baker irá viendo cómo se reducen sus espacios de intimidad. Primero, su cuerpo será cosificado por sus compañeros; después, su hogar será violado por un voyeur; luego, sus pensamientos íntimos serán publicados en la revista del instituto; y para finalizar, sus compañeros destrozarán su reputación haciéndose eco de habladurías concernientes a su sexualidad. Todo esto hará que la protagonista sienta que ya no tiene ningún refugio en el que resguardarse y que el mundo es una cárcel de la que debe escapar.

PORQUE LOS ADULTOS NO TIENEN TIEMPO DE ESCUCHAR A SUS HIJOS

Los protagonistas de Por trece razones, todos adolescentes que se pasan el día dentro o alrededor del instituto, viven totalmente ajenos a la realidad de sus padres. Tanto es así que, en esta novela, los adultos brillan por su ausencia. Con todo, Jay Asher no lanza en esta novela una crítica a los padres que no atienden a sus hijos, sino que se limita a subrayar los problemas de comunicación existentes en las familias del siglo XXI.

PORQUE HAY QUE AFRONTAR EL TEMA DEL SUICIDIO.

Los medios de comunicación no afrontan el problema del suicidio, y la sociedad oculta una realidad mucho más frecuente de lo que imaginamos. Según algunos psicólogos y psiquiatras, no hablar de un problema incrementa dicho problema. Porque, quien tiene pensamientos suicidas, se sentirá todavía más aislado si no tiene a nadie con quien compartir sus preocupaciones.

En este sentido, la OMS ha elaborado el primer informe mundial acerca de la prevención del suicidio, en el que recomienda darle la máxima visibilidad posible a esta problemática, hablando de ella y no silenciándola, y donde propone priorizar la prevención del suicidio en la agenda global de salud pública. “Informar del suicidio de manera apropiada, exacta y potencialmente útil puede prevenir una trágica pérdida de vidas”, afirma la OMS en uno de los documentos elaborados como parte de su iniciativa global. Y, precisamente, casos recientes como el del macabro juego de la Ballena azul nos alertan sobre la necesidad de abordar con valentía el tema de la ideación suicida.

PORQUE EL SUICIDIO ES LA PRIMERA CAUSA DE MUERTE ENTRE LOS ADOLESCENTES EUROPEOS

A mediados de mayo, la Organización Mundial de la Salud hizo público un estudio según el cual el suicidio es la primera causa de muerte entre los adolescentes europeos. Fallecen más jóvenes alzando la mano contra sí mismos que en accidentes de tráfico, pero nadie ha visto jamás una campaña gubernamental que aborde este tema con la misma intensidad que las emprendidas para frenar las muertes en carretera.

A este respecto, son interesantes las palabras de una profesora de Hannah Baker: «Durante unos diez minutos, la señora Bradley nos recitó estadísticas –estadísticas locales- que nos sorprendieron a todos. Ya que se trataba de jóvenes, dijo, mientras el suicidio no ocurriese en un lugar público en el que hubiese testigos, seguramente no aparecería en las noticias. Y ningún padre querría que la gente supiese que su hijo, el hijo o la hija al que había criado, se había quitado la vida. Así que a menudo la gente acababa creyendo que había sido un accidente. La parte negativa era que nadie sabía qué estaba pasando de verdad con la gente de su comunidad.»

PORQUE ES LA NOVELA DEL MOMENTO

La serie homónima producida por Netflix ha sido la más comentada en Twitter a lo largo del presente año. Apenas un mes después de su estreno, había registrado 11 millones de tuits, convirtiendo a los protagonistas de la ficción televisiva (Katherine Langford, Dylan Minnette y Brandon Larracuente) en auténticas estrellas para el público adolescente y, también, adulto. El interés despertado hacia una historia con una carga de profundidad tan impactante revela la necesidad de abordar el tema de la adolescencia desde una perspectiva seria y profunda.

SOBRE EL FENÓMENO DE POR TRECE RAZONES

«Nada en Por trece razones se amolda a los cánones. [...] Cargada de reflexiones sobre la amistad, la solidaridad o el compañerismo, Por trece razones sorprende también por cierta carga sexual. Y su indisimulada cuota de mal rollo. Con cada ingrediente hábilmente dosificado, la ingeniosa estructura se revela como una de las claves del éxito de la novela. [...] “Efectivamente, puede ser un libro oscuro, pero creí que si los adolescentes tenían acceso a él, podría funcionar”, explica Asher. Acertó.» El País, Tentaciones

«Impacta por la forma en la que trata temas como el bullying o la violación con un original estilo narrativo.» El País, Cultura

«La ficción de Asher, que entra con crudeza en el tema del acoso escolar, es ya un fenómeno de ventas y controversias. [...] Por trece razones inquieta porque sabemos que hay demasiados adolescentes que se pueden sentir identificados con ella. Hay que hablar de ello.» La Vanguardia

«Tiene el valor de tratar los temas que de verdad importan: el alcoholismo, el acoso escolar, el efecto multiplicador de las redes sociales, el nefasto poder del grupo sobre la personalidad individual. Por eso podría ser la primera serie adolescente en 20 años que merece nuestra atención. Porque no se burla ni romantiza la eterna angustia adolescente sino que “escucha”. Y te obliga a escuchar.» Eldiario.es

«Muy buen punto de partida, un buen ataque al espectador, recogido directamente de la novela de Jay Asher que la serie adapta.» El Mundo, blog Asesino en serie