Chenoa ajusta cuentas: los diez jugosos párrafos que van a dar jaquecas a más de uno

"He descubierto mucho sobre mí misma escribiendo. A veces te sientes con una idea clarísima en la cabeza y según avanzas te das cuenta de que, en realidad, no estás siendo honesta contigo misma. En 'Donde estés' vomité todo lo que no tuve oportunidad de decir a la cara. Qué importante es desahogarse como sea, sobre un papel, a gritos, llorando. Hay que soltar todo lo tóxico, todos esos sentimientos tan contradictorios. Porque eso es un mal de amores: sufrir por quien no se lo merece, querer a quien no te quiere, desear que vuelva alguien que, en realidad, no te conviene. Desde un punto de vista racional, sufrir por amor es de locos".