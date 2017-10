Arturo Pérez-Reverte le mete una imperial sacudida a las "tontas del chichi" que le acusan de machista

Impecable como siempre. Arturo Pérez-Reverte es de esas personalidades que es mejor tenerlo de tu lado porque como enemigo suele ser tan o más diestro que los personajes de ficción que tantos éxitos editoriales le han reportado.

El autor está estos días con la promoción de su última novela, 'Eva', y en Zenda Libros le han hecho una amplia entrevista donde, además de hablar de su obra, también ha opinado sobre diferentes cuestiones.

Y a Reverte, que le encanta encarar la polémica, ha vuelto a lanzarle un claro mensaje a aquellas mujeres que, sin conocer ni su vida ni su obra, le han acusado repetidamente de machista.

El literatato y miembro notable de la Real Academia Española de la Lengua es claro, directo y muy conciso:

Y preguntado sobre cómo rebatir las acusaciones de machista, responde de manera contundente:

Lo hago en todas mis novelas. ¿Tú has leído La reina del sur? O cualquier otra mía. En el año 88, escribí El maestro de esgrima: Adela de Otero, ahí está; la Julia de La tabla de Flandes; la Irene Adler de El club Dumas; la Olvido Ferrara de El pintor de batallas; la Mecha Inzunza de El tango de la guardia vieja; la Lolita Palma de El asedio... Lo que pasa es que hay tontas del chichi que no me han leído nada y creen que el mundo son dos tuits. Por eso, me río: "Mira, chica, lee mis novelas y luego hablamos". Ninguna mujer que haya leído mis novelas me ha acusado jamás de machista.