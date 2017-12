Arturo Pérez-Reverte: "Tengo la teoría de que a Rufián le pegaban en el colegio y de ahí salen sus conductas posteriores"

Arturo Pérez-Reverte mantuvo una agria bronca con Gabriel Rufián en marzo del 2016 a cuenta del puñetero 'procés' independentista en Cataluña (Arturo Pérez-Reverte le sacude la del pulpo a 'Cocomocho': "Nunca vi nacer independencias de la chapuza y de la caspa").

Fue en Twittter, ese "territorio divertido" para el escritor, donde le gusta plantear debates, retirarse y ver cómo continúan (Pérez-Reverte da un repaso a la nueva izquierda joven, tremendamente inculta).

Es evidente que a Arturo le importa un comino Rufián, que ni le considera como rival o personaje de entidad y este 9 de diciembre de 2017, cuando preguntaron en 'La Sexta Noche' (La Sexta) por el diputado de ERC y sus numeritos en el Congreso de los Diputados, Pérez-Reverte no se cortó un pelo:

No ha acabado ahí con los majaderos el creador del capitán Alatriste y de 'Eva', su última novela, que también se ha referido a Carles Puigdemont y demás miembros del Govern que están en Bruselas o han sido o están entre rejas (Arturo Pérez-Reverte: "En términos generales, el ser humano es un hijo de puta").

En concfreto, ha comentado con dureza que algunos de ellos se autoproclamen presos políticos o exiliados.

"Cuando oigo hablar a un politico diciendo 'soy un exiliado o soy un preso político' me da risa. Nadie que haya vivido los años duros, el exilio de verdad, la muerte, la tortura... Todo viene de un problema de falta de cultura. Hemos perdido la memoria, el vínculo del pasado".

"ESPAÑA HA HECHO DEJACIÓN"

Pérez-Reverte , que recientemente ha recibido el premio de la semana Barcelona Novel·la Històrica, ha culpado a los sucesivos gobiernos españoles, a los políticos de relumbrón y hasta a los intelectuales del crecimiento del independentismo en Cataluña.

"España en conjunto, sus políticos, su sociedad, han hecho dejación. No es que Cataluña sea malvada, es que no se ha sabido crear para los jóvenes un imaginario, una ilusión como allí y eso es admirable, aunque no estoy de acuerdo con el que defienden. Pero que un joven de 17 años se eche a la calle porque cree en algo es admirable. Tiene algo en lo que creer".