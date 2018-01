Ana Rosa paraliza la Casa Real: habla del 'libro prohibido' de los Reyes Felipe y Juan Carlos

"Han intentado parar su publicación. El libro que no quieren que leas".

De esta manera anunciaba el Programa de Ana Rosa la presencia en el plató de la autora de 'El Rey ante el espejo, una obra de la periodista Ana Romero que visitaba este martes 16 de enero de 2018 el plató de Telecinco.

El libro, que la princesa Corinna ha intentado que no vea la luz, supone un repaso de los tres años de reinado de Felipe VI y aborda también ampliamente los antecedentes familiares que han provocado que su estreno en el trono no haya sido nada cómodo.

Según recoge la publicación, el Rey ha tenido que hacer frente a tres grandes retos: salvar la Corona de los escándalos provocados por Don Juan Carlos, romper las relaciones con su hermana Cristina y las crisis políticas en España.

Según reconoce su autora en Telecinco, "el libro es un collage de personajes" y comenzaba explicando que está sorprendida por la dureza de Felipe VI en su mensaje institucional, el pasado 3 de octubre, tras el desafío catalán y el referéndum ilegal por la independencia celebrado en Cataluña dos días antes:

"Comparando esa firmeza con la decisión de casarse con una mujer que es plebeya, que era un hecho insólito en la historia de España. Aquí interpuso sus intereses personales a los de la Corona ".

Además de los problemas en Cataluña, otro de los retos a los que ha tenido que hacer frente el Monarca ha sido la anómala situación política española, sin precedentes en la historia de nuestra democracia, los 10 meses sin Gobierno central situación derivada de una legislatura fallida y una convocatoria de segundas elecciones consecutivas.

Pero en el terreno de lo polémico, el gran reto de Don Felipe ha sido romper con los escándalos heredados en el último tramo de su padre, el Rey Emérito.

Y el libro aporta detalles de ello. La cacería en Botsuana, las presuntas amantes... Tanto es así que Corinna ha tratado por todos los medios detener la publicación del libro. Ni por la vía judicial lo ha conseguido y, preguntada la autora del porqué de ese intento de veto, no despejaba las dudas en el ‘Programa de Ana Rosa':

"esa es la pregunta del millón".

Pero si en algo ha complicado escrupulosamente el actual Rey ha sido en romper las relaciones con su hermana, la Infanta Cristina. Ana Romero ha explicado que con este asunto Felipe VI "no bromea, ha roto de verdad con su hermana más querida" y lo ha hecho porque "el caso Nóos ha hecho mucho daño a la Corona y sobre todo que no Cristina no haya querido colaborar en este asunto".

"La Infanta Cristina no va a tener acceso a la Casa Real mientras esté casado con Iñaki Urdangarin".

La autora de 'El Rey ante el espejo' ha concluido su entrevista asegurando: