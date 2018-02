La escritora Lucía Etxebarría sale ahora diciendo que fue drogada durante una fiesta en Madrid

La escritora valenciana Lucía Etxebarría asegura que en sus 51 años de vida nunca había sentido un dolor de cabeza tan terrible, que vomitaba y que se desmayó.

¿El motivo?: alguien que le echó una extraña sustancia en la copa:

"Fue para robarme, no para violarme". "No fue burundanga. Fui a una fiesta en una discoteca en Madrid, de repente me puse fatal, fatal, me caí al suelo y gracias a que estaba con dos amigos, que me sacaron...".

La en su día ganadora del Premio Nadal (1998), Premio Primavera (2001) y

Premio Planeta (2004), sigue:

"Recuerdo que incluso el portero decía: 'Dónde va esta borracha".

A la mañana siguiente sintió dolor de cabeza y se fue a un centro de atención primaria.

"Me hicieron un análisis de sangre. La burundanga no se detecta, pero la benzodiacepina sí". "A partir de ahora, sitio al que voy, las copas las pido yo y tapo la copa".

Etxebarría cuenta:

"Había dos chicas hablando conmigo. Me decían: 'He leído tus libros, no sé qué...".

La autora de 'Amor, curiosidad, prozac y dudas' ha sido protagonista de sonadas controversias televisivas y auqneu lleva tiempo si hacer nada notable en la novela, sabe contar las cosas con detalle:

"No fue en la barra, fue a la salida del cuarto de baño. Luego me contaron que no era para violarme sino para robarme o para hacer la gracia, y las chicas estaban haciendo de cebo".

En atención primaria le dijeron que reciben a montones, pero hay mucha gente que no se da cuenta y que piensa:

"Es la resaca de mi vida, he mezclado, me han dado garrafa"...

Lucía Etxebarría advierte:

"Si a alguien le ocurre, el primer síntoma es un dolor de cabeza que no has tenido en tu vida, vomitaba sin parar, me desmayé, tuve la gran suerte, gracias mis amigos, que me sacaron, pero me caí redonda y soy una señora mayor".

La escritora denunció tambien, porque no hay charco en el que no esté, a primeros de enero de 2018 y en plena vorágine de actrices de Hollywood revelando que habían abusado de ellas, un episodio de su pasado hasta la fecha desconocido, poniendo de relevancia los problemas en materia de violencia contra las mujeres existentes en la sociedad.

Al respecto de los casos de El Chicle y Diana Quer, La Manada y los jugadores de la Arandina, Etxebarría relató diversas situaciones comparadas con su caso personal en una columna publicada en El Periódico de Catalunya.

Etxebarría desveló una vivencia personal ocurrida "hace 13 años" cuando un hombre la violó a punta de navaja en una playa en Marruecos, tras lo cual "había semen" en su falda y entre sus piernas:

"Aunque la policía encontró a ese hombre, no le pasó nada, nadie me creyó a mí".

"Alguien en el consulado me dijo que yo tenía suerte porque sólo me había violado y no me había matado, que podía considerarme afortunada".

"Cuando lo cuento, la gente me dice que no me exponga tanto, me pregunto si debo avergonzarme de haber sido violada".