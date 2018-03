Cementerios, tumbas, ¿por qué son un lugar turístico menos en España?

Cementerios ¿Temor o atracción? he ahí la cuestión... El escritor Fernando Gómez en su libro La vuelta al mundo en 80 cementerios editado por la editorial Luciérnaga del Grupo Planeta nos desvela como son algunos de los más importantes entre anécdotas y curiosidades en las que nos revela que Walt Disney está enterrado y no congelado como mucha gente piensa o como un admirador de Marilyn Monroe mandó que a su muerte fuera enterrado en el nicho superior al de la actriz con la particularidad de que lo hicieran colocar boca abajo para estar siempre mirando hacia la más famosa de las rubias que han poblado Hollywood. En su libro Fernando Gómez también nos habla de cuál es el cementerio más caro y lujoso del mundo... todas esas curiosidades están contadas de forma agradable, blanca y sin morbo, para acercarnos a esa incertidumbre que envuelve a la muerte, sin necesidad hablar directamente de la muerte. Hablar de camposantos y de muertos es todavía algo que a muchos les da reparo o prefieren no hablar de ello.

Mientras que aquí en España sigue siendo una palabra tabú, en multitud de países a lo largo y ancho del mundo forman parte de la visita turística a la ciudad de destino... y lo más curioso es que los españoles cuando viajamos también los visitamos... ¿Quién no ha estado durante su viaje a París en el de Père-Lachaise? ¿O en Highgate de Londres? ¿O en el de El Cairo? en el que puedes ver a familias vivir entre los sepulcros...

Hace unos días, la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid (EMSFCM) ha organizado un proyecto piloto consistente en 64 visitas al Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena para dar a conocer sus valores culturales, históricos y ambientales que van desde el 3 de marzo hasta el 30 de junio en grupos de 30 personas.

El cementerio de Nuestra Señora de la Almudena es el mayor de Europa Occidental con 120 hectáreas de superficie y el programa de visitas contara con tres modalidades, la visita general, que tendrá una duración de 2:30 horas, el de visita a personajes ilustres, que cuenta a su vez con dos programas de una hora y el de Arquitectura y Botánica, también de una hora.

El libro de La vuelta al mundo en 80 cementerios es una idea original que recaba hasta 300 anécdotas entre las que se cuenta el por qué hay una gran ficha de dominó 3 doble decora una de las sepulturas que se encuentran en el Cementerio de Colón en La Habana.

P: ¡Ah, sí! ¿Por qué? FG: Pues porque era una señora que tenía como pasión jugar al dominó falleció de un infarto justo cuando descubrió que no podía colocar la ficha del 3 doble que agarraba en la mano. Sus compañeros le quisieron homenajear encargando la inmensa ficha que corona su sepultura.

P: ¿En qué momento se te ocurre hacer un libro sobre cementerios? FG: Estaba colaborando en Radio Marca con Alfonso Trinidad y hablamos de hacer algo diferente para su programa "Nit de Misteris" y al final acabó gestándose una serie de 12 cementerios. Me ánimo diciendo que ojalá llegáramos a 80 como los días que tarda en dar la vuelta al Mundo Phileas Fogg en la novela de Julio Verne. Terminada la sección con el programa 12 decidí retomar la idea en un libro.

P: Esto se debe a que son feos, al tabú...

FG: No, no son feos. Lo que pasa es que el tema de la muerte es importante, sobre todo en el catolicismo, ya que la muerte marca todo aunque luego tenemos canciones que hablan de la muerte como Rascayú o Espérame en el cielo. Aquí miramos la muerte como algo más lejana, no tocable, mientras que en México es algo habitual y hacen fiestas donde comen y beben junto a sus muertos el día de Todos los Santos... Aquí en España hay cementerios preciosos. Para mi hay un grupo escultórico que me fascina, está en Sevilla y es la tumba del torero José Gómez, Joselito , que realizó el genial escultor Mariano Benlliure. A su vez recomiendo fuera de España los lectores se acerquen a Amiens en Francia a visitar la tumba de Julio Verne porque es magnífica. Animo a que recurran a Google para ver como el escritor emerge de la tierra señalando al cielo.

P: ¿El mejor de España? FG: Por su majestuosidad el de La Almudena en Madrid, tiene 5 millones de tumbas... El de Sevilla es precioso y tiene unas anécdotas muy interesantes como la de El Cristo de las mieles, donde el autor se suicidó al descubrir que había montado mal las piernas del Cristo colocadas en el lado opuesto... El de Montjuic en Barcelona lo resalto por los recuerdos que me despierta. El cementerio es un reflejo de la vida de esa ciudad.

P: Aquí, en España no hay tradición de ir a verlos, sin embargo, en el del Cairo hasta viven allí.

FG: En el cementerio del Cairo es tremendo porque viven en los sepulcros y se ve a los niños corriendo y jugando entre las sepulturas. El libro es una sucesión de anécdotas una entre ellas es el por qué vemos cipreses en todos los cementerios de nuestro país.

P: ¿Y por qué es? FG: Porque las raíces crecen en vertical...

P: ¡Ah!... y así vas directo al cielo...

FG: No, el motivo es menos espiritual, la razón es que las raíces crecen en vertical y de esa forma no acaban levantando las tumbas; también por ser un árbol perenne. Otro detalle en los cementerios del Mediterráneo son los gatos, en especial en Roma, pero no sé por qué es, no sé si tiene que ver con que son transmisor y conocedor de los caminos al otro mundo...

P: ¿Dónde te has documentado tanto? FG: De personas que han ido a esos sitios y de todos los libros que he ido viendo y acumulado. Con algún que otro sepulturero también he hablado.

P: ¿Los sepultureros saben tanto? FG: Saben bastante y lo cuentan con pasión, algunos con demasiada pasión. Algunos cementerios están bien documentados y son fértiles en historias; por ejemplo todo el mundo sabe lo que pasó con la tumba de Jim Morrison o la de Oscar Wilde a la cual besaban y dejaban los labios marcados como tradición en el muro de su tumba, hasta que se tuvo que preservar colocando un cristal. En Halifax están enterradas parte de las víctimas del Titanic e investigando un poco más llegamos a descubrir que estuvieron primero en una pista de hielo antes de ser enterrados.

P: ¿Tú sabes que había un programa en Canal Plus que a partir de las tres de la mañana y era una cámara fija y la gente lo veía? FG: No tenía mucho que envidiar a Gran Hermano...

P: ¿Walt Disney está congelado, criogenizado? FG: No, no que va, es una leyenda más que han pasado boca a boca. Quién lea "La vuelta al Mundo en 80 cementerios" descubrirá dónde está enterrado Walt Disney. También podrá quitarse la idea de la cabeza el error de pensar que en la tumba de Groucho Marx esté escrito el epitáfio: "Disculpe que no me levante". Lo que sí es cierto es que el actor Bela Lugosi mandó ser enterrado vestido de Drácula. Hay mil historias. Y otra que me hizo gracia es que en Rumanía está el Cementerio Alegre y cada lápida, de madera azul, tiene una imagen o una frase humorística como por ejemplo: "Recibela señor con la misma alegría que yo te la mando" u otra que dice "El ya está en el paraíso y yo también".

P: Así que Groucho tenía que haber estado en ese cementerio.

FG: Hay una lista de 5.000 personas para enterrarse en el Cementerio Alegre de Sapantza.

P: Con Los Vampiros de papel obtuvo el premio Incógnitas Oblicuas el año 2016. ¿Los vampiros están presentes en los cementerios? FG: Nombro a los vampiros en el cementerio londinense de Highgate donde hubo a comienzos de los años 70 una auténtica cacería de esos no muertos. Como es natural no puede faltar la visita al Camposanto de Whitby, lugar en que el Conde Drácula es visto por primera vez por Mina Murray.

Podríamos pasar horas y horas hablando de "La vuelta al Mundo en 80 cementerios" pero la entrevista al igual que la vida tiene su final.