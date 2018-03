Boris Izaguirre: "Me violaron entre tres cuando tenía 13 años"

El testimonio estremece, porque Boris Izaguirre parece hablar desde el fondo del alama.

El escritor venezolano ha lanzado su primer libro autobiográfico en el que desvela el peor momento de su vida:

"Me violaron con 13 años, entre tres personas. En mi país algunos amigos míos han pasado por situaciones semejantes, porque es como si el gay se lo mereciera. Violar al gay en Venezuela es como si fuera con su condición".

Boris Izaguirre (52) asume este oscuro capítulo de su vida con gran entereza:

"Yo jamás volví a ver a esos señores. Pasó muy cerca de mi casa pero yo ahora no podría decirte quiénes fueron. Yo creo que ni mis padres ni mi entorno no quisieron tomar la justicia por su mano, y eso me ayudó a superarlo".