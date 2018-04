Boris Izaguirre: "Me siento en paz y más positivo que cuando la empecé, que estaba atormentado"

¿Se sientes mejor después de escribir un libro tan personal?

Me siento en paz y más positivo que cuando la empecé, que estaba atormentado. Ahora estoy viviendo una época con más luz y menos nubarrones. Aunque yo siempre digo que cuando acaba una tormenta no llega la calma, sino que llega otra tormenta.

¿Cómo cree que influyó cuando triunfó en la televisión en España?

Es mejor no ser consciente de esas cosas. Ahora estoy haciendo televisión en EEUU dentro del universo latino, que es como un país dentro de un país. Y está siendo increíble porque ahora soy la referencia de una persona europea, porque toda mi carrera la he desarrollado en España. Ven alguien culto que también puede representar a los latinos en EEUU, que habitualmente son representados de otra manera de forma injusta. Es una responsabilidad para mí. Y es la primera vez que me siento así, según rcoge David Saiz en Ecoteuve.

En España estaba tan fascinado en ser alguien completamente nuevo -cuando llegué no era nadie- y eso me hacía ser más libre. Me sentía que estaba naciendo todo el tiempo y por eso no puedo calibrar mi importancia.

¿No cree que más allá de la imagen frívola también transmitía ser alguien inteligente y rápido?

Ha sido un error en mi vida pasar demasiado tiempo intentando ser guapo cuando mi verdadero atractivo es mi cerebro. Me he equivocado muchísimo, he perdido el tiempo. Quería las dos cosas.

¿Cree que abrió la mente a muchos espectadores?

Y a otros presentadores gays. He hecho un gran favor a muchos compañeros cuando vieron que yo lo podía hacer.

