Muere a los 90 años Steve Ditko, cocreador de Spiderman

Ditko estudió en la escuela de Caricaturistas e Ilustradores de Nueva York bajo Jerry Robinson y empezó profesionalmente en 1953. Sus primeros trabajos fueron en una pequeña empresa conocida como Charlton Comics, según wp, produciendo historias de ciencia ficción, horror y misterio. Ditko entonces empezó a trabajar en lo que acabaría siendo la empresa Marvel Comics.

Colaboró con la creación de personajes como Spiderman y Doctor Extraño para la Marvel. Su idiosincrásico estilo de dibujo acentuando el modo y la ansiedad encontró el favor de los lectores. El personaje de Spiderman con su ansiedad, angustia y su agitada vida social enlazó bien el estilo personal de Ditko y los intereses que Marvel terminó agradeciendo, tomando éste reputación como co-guionista en la última etapa de su carrera. Después de una carrera de cuatro años con este título, Ditko deja la compañía.

A la edad de 90 años murió el artista de tiras y libros de cómics Steve Ditko, quien junto con el escritor Stan Lee creó personajes como el Hombre Araña y Doctor Strange, informó este viernes el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York (EE.UU.) y recoge AP, según rt.

Sad to hear of the passing of the legendary artist and creator Steve Ditko. Beloved for generations-- his work was the Quirky to Kirby's Majesty and helped provide the early visual vocabulary in counterpoint to Kirby's power and influence. 1/3 pic.twitter.com/GvH8Mcrxg6

No se dio a conocer la causa del deceso. Ditko fue encontrado muerto en su apartamento el 29 de junio y se cree que murió unos dos días antes.

RIP to comic book legend Steve Ditko, beyond influential on countless planes of existence. He never truly profited from his comic creations that have lasted for decades, but his work will never be forgotten. pic.twitter.com/UBZQWpF79i