Los secretos sobre el "apetito sexual" de la reina Isabel II que se le atragantan a Reino Unido

Lady Colin Campbell es mejor conocida por su vida repleta de escándalos que por sus habilidades literarias, pero eso no le ha impedido publicar un libro sobre la vida sexual de la reina Isabel II de Inglaterra que ha logrado generar revuelo a nivel nacional por lo explícito de su contenido.

En su libro titulado "El Matrimonio de la Reina", la dama de la alta sociedad británica hace referencias sensacionalistas al "apetito sexual" de su Majestad y se refiere a su esposo, el duque de Edimburgo, como un "coqueto" empedernido.

Según informa 'infobae', tras ser atacada por los más fervientes defensores de la Casa de Windsor, la mujer que saltó a la fama por casarse y divorciarse a los 14 meses de Lord Colin Campbell, hijo del duque de Argyll, salió a defender su obra, tildada por varios de ser completamente falsa y no más que una novela que busca aprovechar el renovado interés por la vida íntima de la reina luego del éxito de la serie "The Crown" de la plataforma de streaming Netflix.

Colin asegura que, si bien los detalles compartidos en su libro no son de conocimiento público, se trata de información que es bien sabida dentro del elitista círculo de la realeza británica. Además hizo referencia a quienes la criticaron por inmiscuirse en el matrimonio real, al ser "una cuestión de estado".

"Claro que es apropiado hablar de ellos, estamos hablando de un matrimonio que ha sido destrozado por el show de Netflix y todo tipo de tabloides, donde el príncipe Felipe es mostrado como un mujeriego exitoso, y yo en su lugar afirmo que han tenido una relación sólida y firme", aseguró Colin.

"Es aceptado que otros digan mentiras sobre ellos pero no que yo diga la verdad", añadió.

Colin afirma en su libro, entre otras polémicas declaraciones, que la reina era "intensamente sexual" de joven y que, a pesar de que el príncipe Felipe era en extremo seductor y un "macho alfa", aparentemente siempre habría estado dedicado a su mujer, con quien tiene al día de hoy un vínculo profundo.

Según lady Colin, esa relación pasional fue producto de la oposición de la reina Madre a la unión matrimonial de su hija con el hombre de origen griego, algo que intentó evitar a toda costa y hasta último momento.

"A nivel inconsciente, uno de los mayores atractivos de Felipe para Lilibet fue la fuerte oposición que marcó frente a su poderosa madre",

escribe Colin en su libro. La autora además destaca la "masculinidad" que el candidato emanaba desde cada uno de sus poros, y la promesa que representaba tanto fuera como dentro de la cama.

"La masculinidad de Felipe era muy potente en persona y lo distinguía. Era similar a la que ostentaba Sean Connery cuando encarnaba al personaje de James Bond",

aseguró la royal.

Colin asegura que su posición de privilegio dentro de la alta sociedad británica le ha permitido tener acceso a información y situaciones a las que personas comunes nunca podrán ser testigos y asegura que sus críticos suelen ser "periodistas de la periferia" celosos de su pertenencia a los círculos de poder.

"Mis críticos saben que tengo un historial ejemplar de escribir hechos y de saber sacarles provecho dadas mis conexiones sociales",

presumió Colin.

Nacida en Jamaica en el seno de una rica familia mercante, lady Colin Campbell llegó al mundo con una malformación genital y fue criada como un niño bajo el nombre de George William Ziadie. Luego de ser sometida a una cirugía reconstructiva en su adolescencia, Campbell se cambió el nombre a Georgia.

Su noviazgo de cinco días con lord Colin Campbell terminó en una fastuosa boda, parte de un matrimonio que solo duró 14 meses. A pesar de haber sido cuestionada por la veracidad de sus dichos en repetidas oportunidades, la aristócrata fue la primera en abordar los amoríos de la princesa Diana y también en tratar sus trastornos alimenticios. La propia "reina de corazones" aceptó en su momento contratar a Colin como su biógrafa autorizada, proyecto que no prosperó.

La mujer asegura que escribió el libro en apoyo al príncipe Felipe quien dice que

"merece tener un libro que examine la verdad de su matrimonio, su vida y su rol como consorte, antes de morir".

"Merece la verdad dado que es un hombre maravilloso. Me indigna la forma en la que ha sido personificado en 'The Crown', no es ni un zopenco ni un lotario", aseguró.

"Mientras la reina es suave y maleable, él es duro e inflexible. Ella es una tradicionalista y conservadora por naturaleza, pero él siempre ha sido un innovador con la mente abierta. Ella no es una intelectual, mientras que la vasta biblioteca de Felipe muestra su amplio rango de intereses y su naturaleza intelectual",

concluyó.

