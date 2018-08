Elvira Lindo: "Pedro Sánchez me ofreció ser ministra de Cultura antes de darle el cargo a Màxim Huerta"

La escritora Elvira Lindo confirmó este 25 de agosto de 2018, en el plató de laSexta Noche, que rechazó ser ministra de Cultura, ofrecimiento que Pedro Sánchez le hizo antes que a Màxim Huerta (Màxim renuncia a los 1.000 euros que le correspondían por ser 6 días ministro de Cultura y Deporte).

"No me arrepiento, quiero ser libre. Quiero tener derecho a opinar sobre lo que me de la gana", añadió Lindo, quien confeso que no le gustan los toros ni el fútbol y desbarró como una loca con el resto de temas que le fueron 'echando' (Eduardo Inda: "Me parece bien que se lleven a Franco del Valle, pero que quiten las calles a asesinos como Companys, Carrillo, Pasionaria…").

Sobre la sentencia de 'La Manada', insiste en que lo ocurrido en San Fermín fue una "violación":

"Los miembros de 'La Manada' no son personas maduras para estar en libertad... Creo que deberían estar en la cárcel. Es necesario que traten de comprender el daño que han hecho".

Donde ya la 'cagó del todo fue al llegar a Cataluña, sosteniendo que Oriol Junqueras y el resto de golpistas presos no deberían estar en la cárcel: