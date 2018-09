¿Qué libros de ciencia leen los de derechas y cuáles los de izquierdas?

Ya sabíamos que las personas de derechas y de izquierdas mantienen opiniones científicas sesgadas, como por ejemplo el cambio climático, en función de su ideología política, no de los datos presentados.

Un nuevo estudio, además, señala que el hábito de compra de libros de divulgación científica también sin distintos en función del lugar del espectro político en el que nos encontremos.

Los nuevos hallazgos basados ​​en una amplia encuesta sobre los hábitos de compra de libros estadounidenses revelan que los lectores de diferentes lados del espectro político no solo están profundamente polarizados sobre cuestiones científicas, sino que también leen libros científicos completamente diferentes.

El estudio ha sido realizado por James Evans y sus colegas sociólogos de la Universidad de Chicago y ha sido publicado en la revista Nature Human Behavior, según recoge Sergio Parra en xatakaciencia.

Evans y sus colaboradores recurrieron a los datos de los gigantes del libro Amazon y Barnes and Noble, que en conjunto tienen acceso a más de la mitad del mercado mundial de compra de libros. No colaboraron con ninguna de las compañías, lo que significa que no tuvieron acceso a los compradores. Sin embargo, pudieron aprovechar una característica que ofrecen ambos sitios web: sugerencias de libros.

Cuando un cliente compra un libro en cualquiera de los sitios, aparece una lista de libros que otras personas que compraron ese libro tienden a comprar. Vincularon así cientos de miles de libros científicos entre sí en una web, junto con más de mil libros conservadores y liberales. En total, el equipo clasificó los metadatos de alrededor de 1,3 millones de libros.

Los lectores liberales escogieron más a menudo libros sobre disciplinas de ciencias básicas, como la antropología, mientras que los compradores de libros conservadores tendían a los libros de ciencias aplicadas, como la medicina. Algunas disciplinas parecían atraer interés relativamente igual de ambos lados del espectro político, a saber, medicina veterinaria, arqueología y paleontología.

Los campos científicos que parecían más polarizados entre los compradores de libros de tendencia liberal y conservadora pueden no son sorprendentes: climatología, ciencias ambientales, ciencias sociales y economía, entre otros.

Con todo, hay que recordar que este estudio no se basó en una muestra aleatoria de libros conservadores y liberales; fueron elegidos por los investigadores en base a la categorización de Amazon de ellos.

Tampoco aborda las motivaciones que llevan a un individuo a comprar o leer cierto libro científico. En el futuro, Evans espera poder trabajar con editores de libros en línea para recopilar datos específicos sobre los compradores y sus preferencias.

