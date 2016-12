Deslumbra esta Navidad con tu maquillaje brillante

La Navidad tiene muchas, muchas implicaciones. El frío, las multitudes en las calles, la música en cada rincón. Pero hay una que no por, quizás, obvia debería pasarse por alto: la luz. Navidad es luz. Basta con echar un vistazo al cielo de las ciudades para percatarse de las miles de bombillas de colores que pretenden alegrar los paseos de los viandantes; no hay más que mirar los vestidos y tops que bailan en las pistas de baile para comprobar que están llenos de glitter. Los parpadeos que dejan ver sombras satinadas, el iluminador sobre el pómulo que resalta (aún más) la sonrisa. Sí, Navidad es luz y brillo dorado, porque si hubiese que condensar el espíritu de estos días en un color, tal y como ha hecho L'Oréal París con la colección Noches de París, sería en ese.

Llámalo mimetización con el ambiente festivo, llámalo maravillosa excusa, pero lo cierto es que esta fecha es una invitación tácita a crear y disfrutar los mejores looks. No importa ni el momento ni la hora, porque el halo luminoso no entiende de si se va a una comida o a una cena: lo primordial es resaltar los rasgos y dejar que el glitter, la purpurina y cualquier otro acabado satinado o metalizado reinventen maquillajes que estén a la altura de las prendas que se luzcan ese día. O, por qué no, que causen más impacto aún. Y en la búsqueda de ese impacto, de ese look perfecto, pueden surgir miles de opciones entre las que sería fácil perderse pero, en realidad, únicamente se necesitan cuatro maquillajes para pasar todos los eventos de la Navidad, tal y como recoge Vogue para L'Oréal París hoy 22 de diciembre de 2016.

¿La primera clave a tener en cuenta? Una piel bien trabajada con la base y correctores favoritos para crear un lienzo en blanco sobre el que comenzar a trabajar. Ahora sí, empezamos.





Rouge y eyeliner, pero no como todos

Puede que este sea uno de los maquillajes más clásicos y sofisticados que existen en el mundo. Un labial impecablemente rojo con un suave halo de brillo (como el de Color Riche Lip Palette) y un trazo negro que enmarque y refuerce la base de las pestañas (que tendrán que estar maquilladas sí o sí con Volume Million Lashes Fatale; la ayuda de un postizo es opcional) es uno de esos looks incontestables pero que piden ser renovados. Por eso, aplicar unas líneas doradas en la parte inferior del ojo aportará un extra de luminosidad y, por qué no, un toque festivo válido 24/7. Eso sí, si se quiere ir más allá (hola, atrevidas de espíritu arty), replicar el eyeliner negro con el Superliner L'Or L'Or en el párpado fijo creando unos trazos dorados siempre será una buena idea.





El imbatible smokey eye

Quizás no haya muchas oportunidades en el día a día para teñir los párpados de un negro intenso, así que las noches navideñas son, sin duda, la ocasión perfecta para dejarse llevar por los pinceles y crear el que es considerado por una amplia mayoría uno de los looks más sexy y nocturnos que hay. Teniendo en cuenta la intensidad de las sombras y la importancia de unas cejas bien marcadas, el resto del maquillaje debería quedar lo más neutro y nude posible. Eso sí, en los labios se permite cierta dosis de extravagancia bien entendida: esa que cambia el mate por un suave brillo gracias al tono dorado de la Color Riche Lip Palette o (y he aquí un tip que salvará más de un look) un toque de iluminador sobre un labial color piel. Último apunte: conviene (y mucho) hacer hincapié en el arco de cupido para resaltar todavía más la boca.





Eyeliner renovado

Sí, el eyeliner es un recurso de maquillador que siempre, siempre funciona y con el que, además, se puede jugar a recrear estilos que coqueteen con ese glamour de décadas y siglos pasados, uno que recuerde a grandes divas del cine y que tan recurrente y eficaz se muestra en eventos nocturnos. Pero, como le sucedía a su maridaje con el labial rojo, el aquí y ahora pide unos códigos nuevos para que este maquillaje siga gozando de actualidad. Y esta es la fórmula que puede aplicarse: extender sus límites (casi) hasta las sienes, engrosar la línea y replicarla en la parte inferior, enmarcando todo el ojo con un cat eye de vocación arty. ¿Arriesgado? Sin duda. ¿Efectivo y atractivo? También. Tanto, que el único complemento que necesita es un labial natural y un ligero toque de polvos bronceadores que resalte el pómulo.





El Dorado

Vale, el juego de palabras aquí era más que obvio y evidente, pero no por ello menos importante. Las coordadas de este maquillaje están más que claras y puede que estos velos de color sean incluso más arriesgados que los trazos más evidentes y negros. Sí, este look versa sobre la aplicación de los tonos dorados casi en todo el rostro. Las sombras de la Color Eye Riche Palette Glitz suben hasta tocar las cejas, dejando el párpado móvil para los tonos marrones más oscuros que enmarquen el ojo y aporten profundidad, pero el juego de tonos no termina ahí. Ni quiera en los labios también dorados. No, termina en los pómulos, donde el iluminador L'Or Highlighter encuentra su máxima expresión: no se trata de aplicar toques sutiles, sino de hacerlo evidente y darle un lugar protagonista, como si de un rubor se tratase. Y sí, la manicura en los mismos colores terminará de recrear el deseado y epatante efecto de total look.