Ocho propuestas para superar el día más triste del año

El tercer lunes de enero es denominado Blue Monday que, según una fórmula matemática, es la fecha del año en que estamos más deprimidos. El tiempo invernal, la falta de luz porque los días aún son cortos, la depresión post-vacacional después de navidades, que es lunes... la conjunción de varios elementos provocan, según los expertos, la tristeza que caracterizará a este lunes 16 de enero 2017. Para combatirla, te proponemos ocho planes que harán que cargues las pilas y que la tristeza pase de largo por tu lado...

1. Cambio de imagen

Una de las formas definitivas de cambiar de humor es cambiar de look. ¿Y qué mejor manera que un corte de pelo o unas mechas? En Centro de Belleza Unisex "V&I" ofrecen todo tipo de ser vicios estéticos y están especializaos en peluquería.

Cortes que serán tendencia este 2017 como el Bob XL, el tono juvenil y desenfadado del Swag a lo Alexa Chung o el punto chic del Carré (melena francesa con flequillo) se mezclan y conviven con las trenzas y el Hair Contouring, la nueva tendencia de coloración que busca formar el contorno de la cara a través de distintas tonalidades en el cabello. Un cambio que hará que, irremediablemente, te sientas más guapa y de mejor humor.

2. Renueva tu armario

Da a tu imagen un aspecto diferente con una de las prendas de Remixance, una firma de moda y complementos que ofrece prendas de muy alta calidad a un precio asequible. Sus prendas se caracterizan por el corte y patronaje clásico pero siempre con un twist añadido lo que las convierte en diseños muy femeninos, sofisticados, elegantes y contemporáneos. Remixance trabaja con colecciones limitadas, prendas exclusivas y poca cantidad. Su finalidad es buscar lo "único" de cada mujer, conseguir hacerla especial.

3. Date un capricho

¿Qué tal un nuevo bolso? Te proponemos el nuevo modelo Cápsula MAGALIE Winter Limited Edition: el N25 en color metalizado, ideal para regalar o regalarte. El N25 es el más pequeño de la colección y el más nocturno de todos. Un bolso de mano que ahora tiñe su piel del color del lujo para acompañarnos durante las noches más festivas. Realizado en piel y elaborado en España, concretamente en Ubrique. Su precio es de 620€.

4. Empieza el día con energía

Para ello, ¿qué mejor que un buen desayuno? DéFiLé café apuesta por sus "Desayunos Total Look". Una selección exquisita de los platos y bebidas must have at breakfast. Ubicado en pleno centro de Madrid, DéFiLé café es un espacio donde se unen la moda y la gastronomía. De hecho, DéFiLé significa desfile, pasarela en francés.

Un lugar de maridaje que te atrapa desde el primer momento con su atractiva decoración, con una creativa carta llena de colores, sabores y olores mezclados cuidadosamente para lograr un resultado delicioso y original, con una selecta propuestas de vinos (50 vinos de diferentes D.O., de productores medianos y pequeños, en los que destaca la elaboración con uva autóctona) y, sobre todo, con un ambiente que invita a disfrutar de la moda y la gastronomía.

5. Desconecta con un masaje relax

Y si no tienes todo el día, basta con sacar un rato para darte un capricho relajante con los masajes y tratamientos basados en la ayurveda, una medicina milenaria de origen indio, del Centro de belleza Sitara (Calle de Alcalá, 121. 1ª Planta centro. 28009 Madrid), como el ABHIYANGA, masaje corporal de aceites de hierbas realizado por dos técnicos en 5 posiciones. Duración: 45 minutos. Precio: 60€.

Y si necesitas liberar la mente del estrés o padeces insomnio, lo mejor es el masaje indio de cabeza de Sundara (https://www.sundaradepilacionconhilo.com) realizado con una sutil selección de aceites esenciales de naranja dulce, limón e ylan ylan, idóneos para devolver brillo al cabello; y lavanda y romero para revitalizar y tonificar, entre otros. Duración: 30 minutos. Precio: 35€.

6. Tratamiento facial para tener una buena cara

Estética y Salud Natividad Lorenzo nos propone un Tratamiento hidratante intensivo global. La limpieza en profundidad es el primer paso del tratamiento, para lo que se realiza un peeling basado en tres fases, que emplea la carboxiterapia y ayuda a eliminar las escamas de la piel, estimulando la producción de colágeno y eliminando las toxinas. El paso 2 sería la aplicación de ondas de choque, ondas radiales o radiofrecuencia, según las características de nuestra piel.

Y el paso 3, triple ácido hialurónico para estimular la producción de colágeno. Reestablecer la hidratación inmediata, reactivar la memoria hídrica y regenerar la epidermis son las 3 finalidades de este tratamiento. Duración y precio: 120 minutos, 135€.

7. Escápate un día a Guadalajara

Y haz noche en el Hotel Spa Salinas de Imón, una enorme casona señorial de gruesos muros de sillares y mampostería. El resultado de la transformación del edificio en hotel asombra al viajero por la originalidad de su restauración y recuperación de elementos ya existentes. Escoger una habitación es como elegir un sueño. La habitación Carlos III, en la que pernoctó el monarca, es el reflejo de una época. Incluso uno puede trasladarse a Oriente con la habitación China. El Palomar, en una de las dos torres, nos recuerda el arrullo de las aves enamoradas. Muy próximo a Sigüenza, podemos disfrutar de rutas turísticas como la del Románico rural o la arquitectura negra. C/ Cervantes, 49. 19269 Imón (Guadalajara).

8. Disfruta de una comida o una cena de luxe

Gastronomía de mercado de la mano del chef Luca Rodi en Dabbawala (C/Españoleto, 10. Madrid); cocina vasca con un toque mediterráneo y las mejores vistas del skyline de Madrid en El Cielo de Urrechu (C.C. Zielo Shopping Pozuelo, Local 217. Pozuelo de Alarcón); Lúbora, un nuevo restaurante de cocina tradicional con un toque moderno y de vanguardia con el chef Raúl Harillo en los fogones (C/ General Moscardó, 39. 28020 Madrid); una explosión de colores y sabores de la India en Purnima (C/ Goya, 110. 28009 Madrid), lo mejor de la gastronomía regional italiana en Trattoria SantArcangelo (C/Moreto, 15. Madrid) o la creatividad del chef Fernando Limón en La sopa boba (Plaza de Guadarrama, 9. Alpedrete-Madrid) son nuestras recomendaciones para hacer del Blue Monday el mejor día de enero.