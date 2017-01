La 5 modas más absurdas de todos los tiempos

1. La moda de los dientes separados

Con los años, la moda se renueva y aparecen nuevas tendencias, pero si echamos un vistazo atrás es increíble la cantidad de modas absurdas y disparatadas que podrás recordar, desde las hombreras surrealistas hasta los coleteros con pompones. Aún así, ten por seguro que hay algunas peores que te van a espantar. Es el caso de los dientes separados, una moda de reciente aparición que es lo más. Los dentistas han tratado de hacer el mejor trabajo para perfeccionar las dentaduras y hacerlas perfectas para lucir una sonrisa ideal, pero de repente alguien dijo que era guay tener los dientes separados y las modelos que tenían ese problema dejó de serlo.



2. Implantes de joyas en los ojos

Es increíble, a algunas personas les dio por colocarse pequeños implantes de joyas en los ojos. Sí, la gente llegó a pagar por eso y no resultaba demasiado económico, unos 3000 dólares (2800 euros). Esto se convirtió en una moda a seguir por muchos holandeses, convencidos de que sus ojos no peligraban, pero, ¿se puede decir con total seguridad que estos implantes no pueden dañar esa zona tan sumamente sensible?



3. Gafas sin lentes

A la gente no siempre le ha gustado llevar gafas, de hecho, se inventaron las lentillas por esa razón. Sin embargo, ahora están de moda y los hipsters las lucen orgullosos, algo que no está tan mal, lo que resulta desconcertante es que haya personas que lleven gafas sin cristal porque realmente no lo necesitan, tan solo para verse bien y a la última.



4. Pies pequeños y deformes

Hace bastante tiempo, la mujer china tenía una obsesión no muy sana. Quería hacer que sus pies se vieran más pequeños para ser más atractiva a los ojos de los hombres, aunque para ello tuvieran que padecer lo insufrible. Por aquel entonces, ellas se vendaban los pies fuertemente y utilizaban un calzado especialmente modificado para moldear sus pies hasta dar con la forma deseada. Con el tiempo, sus pies se hacían muy pequeños y picudos, pero el precio era demasiado alto, pies deformes en exceso.

5. Los facekini o cabezas totalmente cubiertas

Los chinos suelen hacer turismo en España. Les gusta mucho la gente, la comida y nuestra cultura, pero temen el sol y desean conservan esa piel blanca, para ello no dudan en usar trajes imposibles, incluso en verano, que les tapas de pies a cabeza e incluso utilizan unos gorros que se conocen con el nombre de facekini y que les cubre la cabeza y el rostro.