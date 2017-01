Cosas raras con las que fabrican cremas y perfumes

1. Excrementos de civeta

Está comprobado, los españoles somos muy presumidos y, teniendo en cuenta a la Unión Europea, estamos casi a la cabeza en la compra de perfumes, cremas y maquillajes. Nos gastamos mucho en cosméticos, aunque la mayoría de nosotros no sabemos los ingredientes exóticos y sorprendentes que llevan algunas cremas y perfumes que seguro utilizamos en nuestro día a día. Está el excremento de un mamífero de nombre civeta, que suele utilizarse en perfumería como ingrediente aromático fijador y componente de fondo.



2. Sake japonés

El sake japonés no se utiliza pero sí un componente extraído de la bebida como es el ácido kójico. Este, al ser antioxidante, es utilizado como ingrediente en algunas cremas antienvejecimiento. Además, impide que una mancha o quemadura aparezca al actuar como un inhibidor en la producción de melanina, según recoge Excite.es hoy 31 de enero de 2017.



3. Cráneo de cachalote

El cráneo de cachalote tiene una sustancia grasa con resultados muy positivos para la piel. En el pasado era necesario matar al animal para conseguirlo, pero ahora se ha sustituido por un derivado eficaz que se obtiene del aceite de palma, coco o copra.

4. La cochinilla

La cochinilla es un parásito cuyo cuerpo es rojo en la etapa que va de larva a adulto. Este rojo es utilizado para hacer pintalabios y la forma de hacerlo es muy sencilla. Tan solo se dejan secar al sol y con sus cuerpos se fabrica una especie de polvo. Aún no se puede crear una sustancia sintética que se asemeje a su color, por eso existen granjas donde se crían cochinillas para este y otros usos.



5. Las guindillas

Ciertos alimentos picantes como las guindillas poseen un aceite llamado capsaicina. La cosmética lo utiliza para hacer que los labios aumenten de tamaño y se pongan más rojos, esto se debe a que provoca hinchazón y provoca la acumulación de sangre.



6. Veneno de la víbora del templo

Algunas cremas utilizan un componente propio del veneno de la víbora del templo. En realidad no es peligrosa, sus efectos paralizantes dejan la cara más tensa pero no duran mucho, así que no sirve de mucho. Para conseguir un tratamiento eficaz más duradero está el bótox.



7. El sudor de las ovejas

El sudor de las ovejas tiene una grasa parecida a la vaselina llamada lanolina. Su uso proporciona una piel más suave e impide que pierda agua. Se obtiene cuando las ovejas son esquiladas, en una capa de grasa que se encuentra en la lana. En principio es hipoalergénica, salvo que no se encuentre bien refinada y provoque alergia.