Los mejores regalos para el próximo San Valentín 2017

No queda nada para que se celebre uno de los días más esperados del año para algunos: San Valentín. El 14 de febrero es la excusa perfecta para recordar a la persona con la que compartes buena parte de tu vida lo importante que es para ti, pues es el día de los enamorados. Si quieres sorprender a tu pareja pero no sabes cómo en este artículo te proponemos algunas ideas de cómo puedes celebrarlo o qué cosas puedes regalarle que le sorprendan. Para ir un poco más allá con nuestras ideas puedes mirar en tiendas en Internet, páginas sobre los temas que vamos hablar, como en alguna tienda de perfumes baratos.

Este año el día de San Valentín cae en martes y si eres de los que trabaja todo el día quizás no tengas mucho tiempo para preparar nada extraordinario. Ahora bien, esto no significa que no puedas celebrarlo. Prepara una cena en casa. Cocina algo especial, apaga las luzes, pon velas y disfrútalo como si se tratara de un día muy especial. La verdad es que no se necesitan excusas para celebrar el amor y la felicidad, pero esta es una buena cuando no siempre pensamos en recordarle a nuestra pareja lo que significa para nosotros. Te sugerimos regalarle un perfume, ya que se trata de un detalle muy personal y que le acompañará cada día.

Otra idea es comprarle algún objeto que puedas personalizar. Alguna taza o una funda de cojín que sea divertida y que ponga alguna cosa que solo los dos compartáis. Si vivís juntos puede ser divertido comprar un juego de sábanas con mensajes personalizados o con alguna frase divertida.

Si no tienes mucho tiempo para preparar algo pero aún así no quieres que se pase este día sin más, piensa que siempre puedes hacer un pequeño detalle. Hay cosas que cuestan poco y significan mucho. Compra flores, una planta y escríbele en una pequeña postal algún mensaje sincero. Redacta un correo electrónico especial recordando el día en que os conocisteis y mándaselo mientras esté en el trabajo, las palabras siempre llegan, y esta es una buena opción para las parejas que pasan este día separados. También puedes comprar una caja de bombones y escribir alguna cosa en una tarjeta, son pequeños detalles que le harán sonreír.

Si quieres algo más personalizado y especial, porque has pensado que este año quieres celebrarlo por todo lo alto, te proponemos que contemples la opción de regalarle un viaje o una escapada de fin de semana. Si tu presupuesto no es muy alto puedes simplemente comprar una noche de hotel en algún pueblo fuera de la ciudad, o unas entradas para un spa o un ticket para un tour en alguna atracción de la ciudad que aún no hayáis visto. Al fin y al cabo es algo para hacer juntos. Si quieres algo más especial piensa en algún destino que siempre habéis querido visitar y compra los billetes de avión y el hotel, ¡esto seguro que no le puede defraudar!