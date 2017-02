Las nuevas tendencias en moda deportiva para el 2017

Hoy en día se puede notar cierta confusión entre la ropa deportiva y la urbana, que se suelen mantener en la misma línea. Esto se debe a que muchas personas, tanto hombres como mujeres, prefieren vestir lo más cómodamente posible en su día a día. Los hombres que trabajan llevando pantalón y camisa o, incluso, traje optan por ponerse chándal completo o sudadera en sus días libres. De la misma manera, las mujeres que normalmente usan tacones de decantan por las deportivas para dar un descanso a sus pies. Las nuevas colecciones lanzadas para la actual temporada de invierno por su preocupación por lucir un estilo impecable con el que cualquiera pueda ejercitarse sin problema.

Una de las cosas que más destacan, la cual no es novedad con respecto a años anteriores, es el estampado. Es dicho por todos que al gimnasio se va a hacer ejercicio, pero si se va con ropa cómoda y que guste a la persona que la lleva, se va con un poco más de ganas. Para ello, los leggins y las mallas estampadas son ideales; se pueden conjuntar con una camiseta básica de color negro. Este look, que también es útil para ir a hacer running, se puede combinar con sudaderas o chalecos. Las más recomendables son las de las marcas más conocidas como Nike, que ofrece muy diferentes estilos: con capucha o sin ella, con cremallera o lista, con bolsillos o más sencilla... Un sinfín de posibilidades a gusto del cliente. Para los días más fríos, encima de la sudadera se puede llevar una chaqueta acolchada. Este tipo de abrigo se está llevando mucho en la ropa de calle, pero las tendencias se cohesionan de tal manera que se puede llevar no solo para hacer deporte.

Por otra parte, las mujeres más extravagantes también pueden optar por las faldas y vestidos de marcas como Adidas, que sirven para deportes como el tenis o, simplemente, para llevar un look deportivo y cómodo por la ciudad. Los vestidos que parecen camisetas largas también son opciones bien aceptadas en esta temporada, ya que su comodidad permite a una mujer poder salir a la calle o quedarse en casa sin ninguna preocupación. Muchas ya sabrán que puede ser un verdadero lujo llevar vestido con zapatillas.

Otras marcar como Puma ofrecen las camisetas de entrenamiento que mejor se venderán esta temporada, ya que combinan a la perfección un aislamiento de alto rendimiento y gran transpirabilidad, ofreciendo así calidez y óptima comodidad durante los entrenamientos de invierno cuando más se nota el frío. Además, algunas de éstas incluyen elementos reflectantes en los brazos para destacar en condiciones de poca luz. Las mallas del mismo tipo están hechas con tejidos innovadores, mejorando la ventilación en zonas clave, permitiendo que no se sufran distracciones, puesto que mantienen una temperatura estable y adecuada para el ejercicio. Además, las costuras planas situadas en algunas zonas estratégicas ayudan a reducir la irritación a veces producida por el roce.

Todas estas prendas de ropa se están llevando actualmente para hacer ejercicio o, simplemente, para más comodidad de quien las lleva. Por tanto, en los días grises y en los claros, en todos ellos, se puede elegir la moda deportiva y seguir yendo a la última.