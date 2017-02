Chicote: "En 'Top Chef' gana el que mejor cocina, no quien más sabe"

"Más cocina, más emoción y más sorpresas" (¡Chicote, no sufras!: Las razones por las que las acusaciones contra él no se sostienen).

Así define Alberto Chicote en palabras para Ecoteuve.es la cuarta edición de Top Chef que arranca esta noche, a las 22.40, en Antena 3 (Pesadilla en la Cocina: Acusan a Alberto Chicote de 'Estafa, farsa y chapuza').

El presentador asegura que los nuevos concursantes se enfrentarán a "situaciones con las que no contaban y que darán una vuelta a la competición".

De esta manera, la primera entrega del programa arrancará con un vuelco en su mecánica.

"¿Para qué? Para situarlos a todos en la idea de que aquí no gana el que más sabe, sino el que mejor cocina cada prueba a la que se enfrenta", afirma el chef, que confirma que volveremos a ver entregas especiales sobre los alimentos que tan buenos resultados ha reportado a la cadena.

Hace unas semanas comenzaba en DMAX Este hotel es un infierno, presentado por Kike Sarasola, un formato similar a Pesadilla en la cocina que en su versión estadounidense comparten el mismo presentador: el chef Gordon Ramsay.

Chicote asegura que "aun no ha podido ver" el programa por falta de tiempo. Además, niega que en ningún momento se le ofreciera ponerse al frente del espacio.

"No me llegó esto, en todo caso, ahora mismo ofertas poca porque no sé cuando las podré afrontar".