Los 9 errores masculinos a la hora de vestir que pueden dejarte para vestir santos

Sabemos que cada persona puede tener su estilo e, incluso, que puede innovar para conseguir nuevos looks pero también es cierto que hay pequeños detalles universales que hay que tener en cuenta siempre para ir bien vestido dentro de las normas del buen gusto.

-Llevar los pantalones demasiado largos o cortos

El largo correcto de un pantalón de vestir clásico debe llegar por detrás al tacón del zapato sin cubrirlo y por delante ser un poco más corto, de manera que descanse sobre el zapato sin crear un pliegue.

-Las mangas de la camisa demasiado largas o cortas

El puño de la camisa (siempre de un color más claro que el traje e impoluto) debe sobresalir de la manga de la chaqueta entre 0,5 y 1,5 centímetros y nunca caer sobre la mano.

-Llevar camisa con bolsillo debajo de una chaqueta de traje

Las camisas con bolsillo son sport, por lo que no son adecuadas para poner debajo de una americana. La única excepción que podemos permitirnos (aunque no deberíamos abusar) es cuando utilicemos unos jeans o un pantalón que no sea de traje con un blazer.

-Utilizar camiseta interior

Esta prenda y la elegancia son enemigas. Siempre termina viéndose debajo de la camisa y eso resulta contrario al estilo

-La camisa y el traje ancho

Aunque podamos cometer el error de pensar que la ropa amplia pueda disimular el sobrepeso, lo cierto es que lo que conseguimos es parecer más gordos y más bajos. Lo ideal es utilizar camisas a medida y chaquetas y pantalones entallados para resaltar el pecho y la figura a la vez que evitamos pliegues que aportan una imagen de dejadez.

-Corbata demasiado larga

La norma de oro es que el pico quede justo en el centro del cinturón independientemente del modelo que elijas o de la altura que tengas. Las más elegantes son las lisas, de rayas o con pequeños detalles y, si tienes pensado quitártela en algún momento, evita la camisa blanca y cámbiala por una azul claro.

- Zapato inadecuado

Un traje siempre tiene que combinarse con un zapato Oxford de cordones y oscuro, por lo que hay que evitar los zapatos sport, los mocasines, los zapatos claros y los marrones, especialmente por la noche (si el traje es azul y es de día, el zapato marrón es un acierto).

- No usar cinturón

Un hombre elegante debe llevar cinturón siempre pues es la única manera de que los pantalones se mantengan en su lugar. Combínalos con el calzado y apuesta por los colores básicos.

- Llevar reloj deportivo para vestir

El reloj es un complemento básico para el hombre que tiene que ir acorde con su ropa, por lo que no resulta elegante que utilicemos uno sport o de caucho si llevamos ropa de vestir.