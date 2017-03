Ivanka Trump se esta forrando tras decretar los progres un boicot a sus prendas de ropa

Es lo que en química se llama acción-reacción y en política es la ley del péndulo.

Animados por lo que ven en los medios de comunicación, varios comericantes importantes e incluso alguna cadena decidió dejar de vender la línea de moda de Ivanka Trump.

Les faltó un segundo a los progres de EEUU para decratar un boicot en toda regla contra la hija del nuevo presidente.

Se suponía que la negativa de los profesionales a vender sus marcas como protesta contra las políticas de su padre y la reacción popular iban a hundir el negocio.

Pues nada de nada. Nada más lejos de la realidad: el presidente de la compañía de la hija del mandatario norteamericano dice que los últimos resultado de ventas están entre las mejores de la historia de la marca.

Abigail Klem, ex abogada que ha trabajado en Ivanka Trump desde 2013 y asumió el papel de presidente de la compañía en enero, insistió en que la marca ha experimentado un gran impulso. "Desde principios de febrero, hemos vivido las mejores semanas de la historia de la marca", explicó Klem. S

Una web especializada en noticias de belleza confirma que, aunque Klem ha declinado compartir datos de ventas concretos, los productos disponibles on line sustentan la versión de la ejecutiva. Zapatos Establecimientos como Macy's, Bloomingdales o Dillard venden zapatos y otros productos a un ritmo endiablado..

Lyst, que controla los datos de compra de miles de minoristas, reveló que de enero a febrero, las ventas de Ivanka Trump aumentaron un 346 por ciento. "A menudo notamos que las ventas y los datos de búsqueda están relacionados con los eventos actuales", explicó la directora de relaciones públicas de Lyst, Sarah Tanner, a Fox News.

"Durante la campaña presidencial del año pasado, vimos un aumento del 460% en las búsquedas de los pantalones, que vestía Hilary Clinton o de su estilo." En la misma línea, la marca Trump ha estado en las noticias muchas veces durante febrero por razones obvias, lo cual, en ligar de detener la sventas produjo el efecto contrario: es decir, se tradujo en un aumento de las ventas.

En febrero se informó de que el agua de colonia de Trump había subido sus ventas en Amazon.com: tanto la botella de tamaño completo, como el roll-on. Las revisiones actuales demostraron que los clientes estaban comprando específicamente la fragancia en apoyo de la hija del magnate.

"Si esto es o no una tendencia a largo plazo, no se puede saber aún", dijo Tanner sobre la creciente demanda de mercancía Trump. "Hemos rastreado las ventas de marzo hasta el momento y, si continúan al mismo ritmo, veremos un aumento del 8%, en relación con las ventas de enero".

"Nos sentimos muy optimistas porque creo que mucha gente apoya a Ivanka, de ambos partidos políticos, demócratas y republicanos", dijo Klem. De hecho, la responsable de la marca asegura que muchos compardores no conocían siquiera la marca y que tras la polémica ha escuchado frases del tipo de : 'Oh, no sabía que Ivanka tenía una línea de calzado.' 'Oh, yo no sabía que ella tenía una línea de bolso.' "Y lo están comprando", asegura.

Ivanka Trump no lleva personalmente las riendas de su empresa y confirmó el 11 de enero que abandonaba sus puestos en la compañía que gestiona su marcas de belleza moda.

"Cuando mi padre asuma el cargo de Presidente número 45 de los Estados Unidos de América, tomaré una baja oficial de The Trump Organization, y de mi marca de ropa y accesorios homónima", escribió Trump en Facebook:

"Ya no estaré involucrada en la gestión de operaciones de ninguna de las dos compañías".

En febrero de 2017, Nordstrom anunció que ya no vendería ropa y accesorios de Ivanka Trump.

El movimiento se produjo en el ámbito de una campaña conocida como "Grab Your Wallet", que pedía un boicot a los minoristas que llevan productos relacionados con el imperio de Ivanka Trump o de su familia.

Pero el efecto ha sido el contrario.