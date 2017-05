Operación Bikini: la 'pesadilla de las mujeres' de cara al verano

El verano está a la vuelta de la esquina y en estas fechas muchas son las personas que realizan la conocida Operación Bikini para verse mejor a la hora de ponerse el bañador. Una práctica que, según señalan los expertos, suelen realizar cada año más mujeres que hombres, aunque cada vez son más los que se suman y realizan una dieta.

Según publica Informalia, aunque lo ideal sería cuidarse día a día y adoptar hábitos de vida más saludables, la realidad es que la Operación Bikini es un tópico que se repite año tras año: 7 de cada 10 mujeres españolas reconocen haberla hecho en alguna ocasión, y más del 50% creen que volverán a hacerla en un futuro. De hecho, el 60% de las que la han llevado a cabo reconoce que al menos la han repetido entre 1 y 5 veces, mientras que el 21% la ha hecho entre 5 y 10 ocasiones y el 8% la realiza cada año.

Estas son algunas de las conclusiones que ha desvelado el Estudio Findus 350, que ha realizado con motivo del lanzamiento de su nueva gama 350kcal y que analiza la relación de las mujeres con la alimentación y su postura ante la conocida Operación Bikini. Paula Butragueño, entrenadora, fit blogger y autora del libro 10 semanas para sentirte 10, asegura que "es normal que, cuando se acerca el verano, tengamos más ganas de vernos mejor y realicemos una dieta para conseguir nuestros objetivos. Los hombres también cada vez la realizan más. No obstante, siempre que realicemos una dieta es importante hacerlo de forma equilibrada y sana, contando con la ayuda de un profesional y complementándola con la práctica de actividad física. Además, cuidarse no debería reducirse a un par de meses antes del verano, ¡debería ser una actitud constante para no tener que volver a hacer una Operación Bikini nunca más!".

Este año, más del 34% de las encuestadas con edades comprendidas entre 25 y 55 años reconocen que harán la Operación Bikini a partir del mes de abril. El 84%, la realizará combinando dieta con la práctica de ejercicio regular.

Pese que en España muchas mujeres suelen realizarla de forma habitual, también hay quienes están en contra de estas dietas: el 52% mantienen una posición neutra, el 28% de las mujeres tienen una opinión contraria a realizar una dieta para verse mejor en verano.

Además, muchas de las encuestadas que reconocen hacer la Operación Bikini, estarían encantadas de no tener que volver a hacer una dieta nunca más: el 49% de las mujeres españolas preferirían vencer sus miedos y tirarse en paracaídas antes que tener que empezar una dieta, mientras que otro 43% preferiría incluso empezar a aprender un idioma nuevo. Además, el 56% estarían dispuestas a renunciar a uno de sus sueños, como por ejemplo conocer a su artista preferido, renunciar a un aumento de sueldo o viajar a un destino soñado, a cambio de no tener que preocuparse nunca más por su alimentación.

El 55% de las mujeres en España aseguran intentar mantener una alimentación saludable y variada, aunque reconocen que no están obsesionadas con ello. El ritmo del día a día, las circunstancias personales y las laborales pueden dificultar esta voluntad y hacer que adquirir y conservar unos hábitos de vida saludables pueda ser más complicado. Sin embargo, el 37% de ellas se animarían a ser más constantes si aprendieran a realizar platos sanos, fáciles y sabrosos.

Por lo que respecta a la práctica de deporte, 6 de cada 10 mujeres declaran hacer ejercicio de forma regular, al menos una vez por semana. Sin embargo, los datos del estudio concluyen que aún queda camino por recorrer: el 40% restante o bien no practica ningún tipo de actividad física (26%) o lo hace sólo de vez en cuando (18%).

"Cuidarse y llevar una alimentación saludable y variada puede ser mucho más fácil de lo que nos pensamos, fuera y dentro de casa. Hoy en día contamos con muchas opciones para poder seguir hábitos saludables sin tener que dedicar una gran cantidad de tiempo, aunque hay que tener voluntad para ello. Personalmente, en España creo que estamos mejorando mucho", asegura Paula