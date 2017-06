800.000€ ha costado el vestido de novia de Victoria Swarovski

Una novia espectacular y brillante? literalmente. Como no podía ser menos, la hija del dueño de la firma de lujo de cristales Swarovski lució el día de su boda un fabuloso vestido valorado en más de 800.000 euros.

Según publica Informalia, Victoria, se dedica al mundo de la música en su país de origen, Austria, y ha dado el "sí, quiero" al inversor inmobiliario Werner Mürz en la catedral de San Giusto en Trieste, al norte de Italia. Por supuesto, su vestido fue un modelo de auténtica princesa y deslumbró a los cientos de invitados.

La joven de 23 años lució un impresionante vestido creado por el diseñador filipino con sede en Dubai, Michael Cinco, y valorado en unos 800.000 euros. Obviamente, los cristales de Swarovski fueron el motivo principal del diseño y es que nada más y nada menos que 500.000 piezas brillantes decoraron el maravilloso vestido. Además, este diseño con tul, encaje y con detalles de efecto tatuaje tenía una espléndida cola de seis metros de longitud.

Victoria ya había lucido en una fiesta anterior a la boda un vestido rojo de esta firma que ha vestido en otras ocasiones a celebridades como Jennifer López, Beyoncé, Rihanna o Lady Gaga. La novia completó su estilismo con unos zapatos de Jimmy Choo que llevaban grabados en la suela las iniciales de la pareja, un ramo sencillo y la melena recogida en un moño bajo adornado por un largo velo.

Victoria y Werner estuvieron acompañados por 250 invitados, amigos y familiares a quienes ya habían dado la bienvenida la noche anterior con una cena. El banquete de la boda tuvo lugar en el Hotel Falesia, en Portopiccolo, a unos 20 kilómetros de la catedral. Tras la celebración, Victoria Swarovski mostró su alegría en las redes sociales: "¡He dicho SÍ al amor de mi vida!", escribió.

Victoria es hija de Alexandra y Paul Swarovski. Mientras que su padre se dedica al negocio familiar, su madre es periodista. Por su parte, ella ha encaminado sus pasos a la música desde que era una niña y es conocida por haber interpretado la canción There's a place for us, el tema principal de la película Las Crónicas de Narnia 3: La travesía del viajero del Alba.