Después de que le pidieran bajar de peso, Miss Reino Unido renunció a la corona

Zoeiy Smale (28 años) fue la ganadora del premio Miss Reino Unido que se celebró el pasado mes de junio dentro del certamen Miss Continentes Unidos, y competiría en la final internacional que se celebrá en Ecuador el próximo mes de septiembre. Pero a pesar de la ilusión que sintió la ganadora y que demostró a través de sus redes sociales, este hecho no se producirá por decisión de la propia Smale.



Como ha contado la propia modelo al diario «Daily Mail», sus sueños se truncaron el pasado julio después de que la organización le pidiera que adelgazara lo máximo posible. A lo que la protagonista se niega, según recoge ABC.--Miss Reino Unido renuncia a la corona después de que le pidan bajar de peso --.

«Tengo una talla 10 (la 38 española), no estoy gorda en absoluto, estoy en la media. ¿Cómo me piden que pierda todo el peso posible para la competición? Es horrible y me han hecho sentirme una basura durante mucho tiempo», desveló la modelo al diario británico.