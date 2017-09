El bikini de Kim Kardashian que paralizó a sus fans en Instagram

¡Bomba sexy! Kim Kardashian sí que sabe cómo deslumbrar a sus millones de seguidores en las redes sociales. A través de su cuenta de Instagram la socialité no deja de compartir fotografías mostrando su curvilínea figura.

La escultural imagen Kim Kardashian es muy bien elogiada por sus millones de fanáticos, quienes no dejan de comentar sus instantáneas y de soñar con la bella esposa de Kanye West, según recoge Peru.com.--Kim Kardashian y el bikini que paralizó a sus fans en Instagram--.

En esta ocasión, Kim Kardashian cautivó las pupilas de sus seguidores al lucir un bikini en color "nude", el mismo que ha sido muy comentado, ya que muchos aseguran que la empresaria ha impuesto una nueva tendencia. ¿A ti qué te parece?

¡DATO! Recordemos que Kimberly Noel Kardashian West, conocida como Kim Kardashian, es una empresaria y estrella estadounidense de reality show en E! Keeping Up with the Kardashians.