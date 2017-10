Paula Echevarría presume de riñonera de 850€

La actriz ha sorprendido en las redes sociales con un look en el que destacaba una riñonera de Gucci cuyo precio alcanza los 850 euros. El alto precio de ésta y otras prendas que lucía la intérprete ha indignado a algunos de sus seguidores, quienes se quejan de que "no está al alcance de cualquiera".

Según publica Informalia, la vuelta de vacaciones de Paula Echevarría está llena de cambios. Además de ver cómo David Bustamante se mudaba de apartamento, la actriz ha retomado su trabajo como actriz en la gran pantalla junto a otras grandes compañeras de profesión como Maribel Verdú y Juana Acosta. No obstante, sigue teniendo tiempo para su otra pasión, la moda, y ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un look clásico y caro.

El outfit publicado en su blog Tras la pista de Paula es un look black and white que mezcla diferentes prendas clásicas. La falda de cuero con volantes negra de Cool the Sack la combina con una camisa en el mismo tono con lunares en tamaño XL de Dolores Promesa.

Para darle un toque de originalidad al conjunto, la actriz ha utilizado una riñonera. El nuevo complemento del otoño se ha reinventado más que nunca. Tanto que lejos de quedarse como una prenda deportiva ha pasado a formar parte de grandes pasarelas ya que las grandes marcas han versionado este complemento, como la 'GG Marmont' de piel negra de Gucci que lleva la protagonista de Velvet.

El precio de la riñonera, unido al del look completo, han propiciado las críticas por parte de algunos seguidores: "El conjunto es precioso, pero no está al alcance de cualquiera", decía una usuaria, que añadía: "No todos nos lo podemos permitir. Es una suerte que a ti te lo regalen". Otros, además, le decían que estaba muy delgada: "Un par de quilos no te vendrían mal" o "como sigas adelgazando, dejarás de ser atractiva", eran solo algunos de los comentarios que recibió.