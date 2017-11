Lourdes Montes hace el ridículo para quedar bien con Ágatha Ruiz de la Prada

Fran Rivera y su mujer se convirtieron en los grandes protagonistas de los Premios Marie Claire 2017 celebrados este 7 de noviembre de 2017 en Madrid.

Pese a no recibir galardón alguno, el diestro y la diseñadora acapararon todos los flashes con dos looks que no dejaron a nadie indiferente.

Sobre todo ella, que se decantó por un ridículo vestido en honor a Ágatha Ruiz de la Prada, una de las premiadas de la noche.

Para la ocasión, Lourdes Montes lució un diseño blanco nuclear de escote palabra de honor, con falda midi abullonada y en el que destacaba un enorme corazón tridimensional en el pecho.

Con este look, la esposa del diestro vuelve a demostrar su lado más innovador, ya visto anteriormente con otros estilismo de dudoso gusto.

Los modelos de Ágatha Ruiz de la Prada no son sencillos de llevar y no favorecen a todo el mundo, como le ha sucedido Lourdes, según aseguran los usuarios de las redes sociales:

"Hay gente hortera y después está Lourdes", escribe una de las internautas.

De esta forma, Montes no ha podido seguir el ejemplo de otras famosas, entre las que destaca Miley Cyrus, que sí han triunfado con los prestigiosos modelitos de la diseñadora madrileña.

Al igual que su mujer, Fran también optó por un esmoquin que dejaba todo el protagonismo a la pajarita, de color celeste con flores coral y azules, en un diseño que, probablemente, también estaba firmado por Ágatha.