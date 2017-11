Irina Shayk se saca el carnet de conducir en pantuflas de 1.000 euros

La modelo rusa no pierde la elegancia ni para acudir a la autoescuela. La prometida de Bradley Cooper ha sido fotografiada dando unas clases de conducir en Los Angeles y su look no promete dejar a nadie diferente. En especial por el tipo de calzado que lucía y que no parece muy recomendable para ponerse al volante.

Y es que Irina Shayk (31) lucía unas pantuflas de Gucci de 1.000 euros, según captaron varios medios internacionales. Por muy cómodas que puedan parecer, las normas de tráfico no recomiendan su uso, puesto que dejan el talón al descubierto, haciendo más complicado pisar los pedales. La maniquí completaba su estilismo con un pantalón ancho, una camiseta básica de manga larga, un mini bolso y unas modernas gafas de sol, todo en color negro.

Según publica Informalia, las pantuflas que llevaba Irina se convirtieron hace unos meses en una de las prendas más exitosas en el mundo de las celeb. En España, una de las primeras en lucirlas fue Tamara Falcó. Al otro lado del charco, famosas de la talla de Alexa Chung o Sienna Miller, entre otras, se erigieron como defensoras de este tipo de calzado. Ahora, Irina parece querer recuperar la tendencia.