La 'silueta sexy' de la Reina Letizia encandila a la prensa estadounidense

En los últimos meses, las noticias sobre el impresionante físico de la Reina han acaparado un gran espacio en las páginas de papel couché (Ni te imaginas cómo ha calificado 'Vogue' el último estilismo de la reina Letizia ).

La musculosa figura que luce la esposa de Felipe VI no deja a nadie indiferente e incluso hace unas semanas la prensa sudamericana se hizo eco de ello.

Ahora, son los medios estadounidenses los que no dan crédito.

En concreto, la versión estadounidense de la mítica Vogue ha calificado la figura de Doña Letizia (45) como "silueta sexy".

La revista ha sucumbido al último estilismo de la Reina: el vestido de la firma española Delpozo que lució este pasado lunes durante la gala de los Premios AS.

El look elegido por Letizia, cuyo precio superaba los 2.500 euros, ha maravillado al medio, que catalogan el vestido como "majestuoso y sexy en todos los sentidos" y dicen que conseguía remarcar la "silueta sexy" de la soberana.

Queen Letizia of Spain gives a lesson in fall florals. https://t.co/XEliTJcZfb