Adriana Lima: "No volveré a quitarme la ropa por una causa vacía"

Adriana Lima, una de las modelos mejor pagadas y más guapas del planeta, ha dejado al mundo un poco desconcertado con su última publicación en las redes sociales.

Después de formar parte del selecto grupo de tops que desfilan cada año para el show de Victoria's Secret desde 1999, la brasileña acaba de anunciar que no volverá a quitarse la ropa por «una causa vacía» y que, por lo tanto, dejará de desfilar en lencería.

«Aunque he hecho muchas cosas de este tipo, algo cambió en mí cuando una amiga se me acercó para decirme que no estaba contenta con su cuerpo y me hizo pensar.

Y en ese momento me di cuenta de que la mayoría de las mujeres probablemente se despierten todas las mañanas tratando de encajar en un estereotipo que la sociedad, los medios de comunicación y la moda imponen».