¿Qué es mejor quedarse con un regalo que no te ha gustado o venderlo?

Tras la marcha de los Reyes Magos se da por finalizado el periodo navideño. Millones de regalos con los que disfrutar, pero ¿qué hacer con aquellos que no han gustado? Es decir, regalos hechos con la mejor intención pero que no estaban dentro de la lista de deseos; no es la talla o el color adecuado o simplemente se prefiere otro artículo que sea más acorde con la personalidad de cada uno.

Según el estudio global 'Tendencias de consumo en Navidad' elaborado por la consultora TNS1 para eBay, casi un tercio (27%) de los españoles recibieron más de un regalo no deseado la pasada Navidad. Artículos completamente nuevos y en perfecto estado con los que se puede obtener un dinero extra a través de la práctica de Regifting.

Practicar Regifting es una manera sencilla de obtener un dinero extra para comprar aquello que realmente deseas, así lo confirma un 44% de los españoles. Por el contrario, la otra mitad de los españoles (50%) prefiere ahorrar este ingreso extra y contar con ese colchón en su economía. Concretamente los encuestados pretenden obtener 93 euros de media a través de Regifting.

En palabras de Mónica Pérez, directora de comunicación de eBay en España: "Cada vez más consumidores se apuntan a esta tendencia. Después de corrientes como la economía colaborativa o el famoso lagum2, parece que la práctica del Regifting pueden ser una gran ayuda en este nuevo estilo de vida. Al final, vender en plataformas como eBay regalos que no usaremos nunca, que ocupan sitio en casa o tenemos duplicados, es una manera perfecta de obtener un dinero extra para invertirlo en algo que realmente necesitamos o para cubrir gastos para la cuesta de enero, por ejemplo".

ADELANTARSE A LA NAVIDAD, UN ACIERTO DE LOS ESPAÑOLES

eBay actúa como barómetro de las tendencias de consumo de los españoles cada año. En 2017 fueron decisivos períodos de promociones y descuentos como Black Friday (aumentaron las ventas en la plataforma un 20% más) o Cyber Monday, ya que muchos españoles adelantaron sus compras navideñas a noviembre.

Aunque Black Friday se ha erigido en 2017 como el día de mayor compra online en eBay, la Navidad también ha tenido resultados óptimos en cuestión de ventas. De hecho, según sus datos internos de confirmaron el día 13 de diciembre como el día en el que se habían efectuado más transacciones en la plataforma, superando incluso las ventas del 12 de diciembre de 2016.

LOS 10 ARTICULOS MAS BUSCADOS DE ESTA TEMPORADA

Además, eBay ha elaborado un ranking de los 10 artículos más buscados en el último período del año. Este año los regalos parece que los artículos de la categoría de Electrónica y tecnología son los más demandados: PS4, Iphone 6, Iphone 7, Nintendo Switch, Movil Xioami, Iphone 6S, Iphone 7 Plus, una tablet o el patinete eléctrico.